Ve středu se představí v českobudějovické Budvar aréně (17.30), kam Valaši dorazí jako druhý celek tabulky první Chance ligy k duelu s vedoucími Jihočechy. „Těším se. Je to pro mě speciální zápas,“ přiznává malinkatý kouzelník ve vsetínské svatyni.

Vsetín vstupoval do sezony s poměrně velkými ambicemi, ale vstup do soutěže vašemu týmu zrovna moc nevyšel. Kde byla příčina?

Je fakt, že začátek sezony byl z naší strany slabší. Uteklo nám několik zápasů a především výsledkově to nebylo ono. Ale kde byly konkrétní příčiny horších výkonů, to těžko říct.

Z posledních deseti kol už jste ale vytěžili čtyřiadvacet bodů. V čem vidíte hlavní důvod takového zlepšení?

Mužstvo si sedlo. Před sezonou došlo k poměrně velké obměně kádru a nějaký čas trvalo, než se jednotlivé formace sehrály. Hrajeme lépe a cítíme pohodu, což se odráží i na lepších výsledcích.

Před sezonou vyhlásilo vedení vašeho klubu jako cíl postup do finále play off. Byla cítit v kabině nervozita, když jste se v úvodu sezony pohybovali dokonce až za elitní osmičkou?

Nervozita úplně ne, ale nikomu se nehraje lehce, když se nedaří. Sedli jsme si a museli si o tom promluvit. Semkli jsme se a postupně jsme se zvedli. Nic příjemného to ale nebylo, to je fakt. Ambice jsou vysoké a naše výkony tomu neodpovídaly. Nebylo to dobré, ale jsem rád, že jsme složité období zvládli a tabulkou putujeme směrem vzhůru.

V tabulce jste se posunuli už na druhou příčku. Je to pozice, se kterou můžete být spokojeni?

Druhé místo je perfektní a bylo by super, kdybychom ho udrželi. Ale kromě prvního Motoru je tabulka vepředu strašně vyrovnaná a rozhoduje každý bod. Chce to pořád sbírat, abychom zůstali na předních místech tabulky.

Ve Vsetíně jste druhý rok, před letošní sezonou za vámi dorazil i váš dlouholetý českobudějovický parťák Ondřej Bláha. Měl jste prsty v jeho příchodu?

Blaženu měl Vsetín v hledáčku a jenom se mě zeptali, jaký je to kluk. Tak jsem ho samozřejmě vychválil. Ale že bych měl jeho v příchodu prsty, to ne. Oba jsme odcházeli z Budějovic, abychom více chytali. Nakonec jsme se zase potkali, i když na druhém konci republiky. Válčíme znovu spolu a vyhovuje nám to. Jsme na sebe zvyklí.

Zatím jste toho odchytal o dost víc než váš kolega. Stanovili vás trenéři jako gólmanskou jedničku?

Nejsme rozděleni na jedničku a dvojku. Ale to je otázka spíše na trenéry. Zatím chytám více já, ale uvidíme, jak to bude dál. Do branky chceme samozřejmě oba. Jsem rád, že dostávám šanci a víc to neřeším.

Těšíte se na zápas s Motorem, nebo duely proti svým bývalým spoluhráčům moc v lásce nemáte?

Těším se na každé utkání a duel s Motorem je pro mě úplně speciální. Strávil jsem v Budějovicích nějakou dobu a o to větší budu mít motivaci. Budu rád, když dostanu šanci a budu chytat.

Najdete na střídačce soupeře hodně bývalých spoluhráčů?

Pár jich tam je. Čendovi Pýchovi budu volat o nějaké lístky. Je tam Kuba Suchánek nebo nový obránce Kuba Babka (smích). Ale je pravda, že je pro mě v Motoru hodně nových obličejů.

Proběhne nějaké předzápasové hecování?

Až budu volat Čendovi o lístky, tak ho možná trochu popíchnu (úsměv).

Vy osobně jste ve Vsetíně spokojen?

Spokojen jsem tady moc. Vsetín je oproti Budějovicím menší město, ale podmínky pro hokej i pro život jsou na velmi dobré úrovni.

Vsetín je klub se slavnou historií. Uvažuje o případném postupu do extraligy?

Pokud by ta možnost byla, tak by se do toho určitě šlo. Loni jsme byli v semifinále, letos je jako cíl stanovené finále. A když už v něm budeme, tak určitě nebudeme chtít prohrát. Ambice jsou ve Vsetíně vysoké.

Přes léto jste prožil významné události také ve svém soukromém životě.

To je pravda. Oženil jsem se a narodila se nám dcerka Livie. Zažívám krásný rok.

Změnily vás tyto životní milníky?

Změnily. Určitě jsem teď o něco zodpovědnější. Ale to musí posoudit hlavně manželka (úsměv).

Rodina je s vámi ve Vsetíně?

Ano. Jsme tady ve Vsetíně ve třech a je to perfektní.

Rozhovor s Davidem Gábou vznikal po telefonu a bývalého budějovického gólmana ve službách Vsetína se nám podařilo v pondělí odpoledne vzbudit. „Rozhovor po telefonu, to nikdy není ono,“ namítl, ale souhlasil, že odpovídat bude. Odpovídal věcně, jak mu bylo vždycky blízké. Závěrečná poznámka, která už byla mimo oficiální protokol, že je Motor ve velkém laufu a zřejmě tak jeho tým dostane do kokosu, ho ale popudila. „Zavřu to a vyhrajeme my. A mohou být střely na branku 37:16, jako tam vždycky míváte. Na góly ale vyhrajeme my 2:1. Klidně se vsadím o tři kroužky v Masných krámech,“ holedbal se. Sázka proběhla. Kdo koho ale pozve na orosenou laskominu ve vyhlášené restauraci, to ukáže až samotný šlágr.