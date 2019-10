V domácí brance tentokrát dostal příležitost Strmeň. Z obrany vypadli kvůli menším zdravotním problémům Vydarený s Pavlinem, takže letos poprvé naskočil mladíček Svach. Z útočníků se do týmu nevešel Kanaďan Gilbert.

Jihočeši začali roli favorita potvrzovat hned od začátku utkání a už ve 4. min. šli do vedení. Na konci povedené přesilovkové kombinace byla přesná Holcova střela. Plejer s bohatými extraligovými zkušenostmi se trefil skutečně perfektně i přesto, že po zranění v obličeji musí nastupovat s dorosteneckým košíkem, se kterým si stýská na slabší viditelnost.

Jenže rychle vedení družinu ve žlutých dresech ukolébalo. Domácí promarnili několik slibných příležitostí a přišel trest. Po zbytečném vyloučení Karabáčka v přesilovce vyrovnal dorážkou z úhlu pod horní tyčku Křemen. A to ještě krátce poté Švec nastřelil bekhendem tyč Strmeňovy klece.

S takovým průběhem nemohl být trenér Prospal vůbec spokojen a v kabině asi byla o přestávce pořádná bouřka, protože do druhé třetiny vstoupil jeho tým s výrazně větším úsilím a rychle si také vzal vedení zpět. V přesilovce našel skulinu mezi Fečovými betony obránce Plášil.

Jenže přišla další vyloučení, hra se rozdrobila, tempo spadlo a hokej doslova plakal. Naštěstí nováček ze západu Čech ve hře dopředu už příliš nekousal. Ale nebylo divu, že z hlediště občas zazněl také pískot.

Až krátce před druhou sirénou Motor soupeře pořádně zmáčkl a Endál z tlaku vytěžil pohotovou střelou třetí gól. „Začátek druhé třetiny byl rozkouskovaný přesilovkami. Pozitivní bylo, že dal Karel Plášil gól. Vneslo to trochu klidu na naše hokejky. Občas jsme zbytečně přihrávali v situacích, kdy jsme měli volit střelu. Je zajímavé sledovat takhle z tribuny v těchto momentech trenéra Vencu Prospala na střídačce,“ usměje se domácí obránce René Vydarený, který tentokrát do zápasu nenastoupil. „Moc pohledné utkání to není a můžeme být rádi, že vedeme 3:1,“ dodal ke druhé třetině.

Ani třetí třetina dojem z duelu moc nevylepšila. Motor si v pohodě hlídal dvoubrankový náskok, ale přidaná hodnota pro diváky ve hře nebyla. S blížícím se koncem zápasu naopak stále častěji začínali zlobit také Sokolovští. Strmeň v brance však naštěstí působil jistým dojmem.

Až dvě minuty před koncem definitivně zlomil odpor houževnatého soupeře svým druhým gólem Endál.

Branky a nahrávky: 4. Holec (Šimánek, R. Přikryl), 22. Plášil (M. Novák, Karabáček), 39. Endál (Babka, Beránek), 58. Endál (R. Přikryl, Karabáček) – 12. Křemen (Zadražil). Vyloučení: 5:6 (navíc host. Přindiš 10 min.), využití: 2:1. Rozhodčí: Skopal, Šindel – Polonyi, Kreuzer. Diváci: 5382.

ČEZ Motor: Klouček – Plášil, Pýcha, Pavel, Lytvynov, Suchánek, Svach, – Endál, Prokeš, Karabáček – Zd. Doležal, R. Přikryl, M. Novák – Babka, Šimánek, Beránek – Holec, Venkrbec, Christov – J. Veselý. Trenéři Prospal a Totter.

Hlasy trenérů - Václav Prospal (Motor): "Věděli jsme, že nás čeká urputný a organizovaný soupeř, který nic nebalí. Vítězství se také nerodilo lehce. Jsme rádi za dva přesilovkové góly. Jednou jsme inkasovali v oslabení. Pětkrát jsme byli vyloučeni a vždycky to byly fauly hokejkou, což se nám stále opakuje. To bylo minus. V určitých fázích zápasu to byl z naší strany rozpačitý výkon, který měl k ideálu daleko. Druhou třetinu jsme sice vyhráli 2:0, ale soupeř nás v ní přehrával. Jsme rádi za tři body, ale kolikrát jsme po sobě puk házeli jako horký brambor jenom proto, že nás soupeř napadal."

Karel Mlejnek (Sokolov): "Když prohrajete, tak se vám zápas vždycky těžko hodnotí. Mrzí nás oslabení, ve kterých máme špatná čísla a opět jsme dostali dva góly. V první třetině byl soupeř lepší. Nejlepší byla z naší strany paradoxně druhá část, přestože jsme ji prohráli 0:2. Máme určitě na čem pracovat."