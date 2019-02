České Budějovice – Další z řady důležitých zápasů prvoligových zápasů hokejisté ČEZ Motoru České Budějovice nezvládli. V Benátkách nad Jizerou sice ještě v polovině zápasu vedli, přesto se nakonec vraceli bez bodového zisku s porážkou 2:3. V sobotu čeká Jihočechy utkání s posledním Mostem a trenér Petr Rosol si dobře uvědomuje, že jeho tým z tohoto duelu nutně potřebuje tři body. Začátek je v 17.00.

Petr Rosol | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Čím si vysvětlujete, že jste ztratili velmi dobře rozehraný zápas?

Odehráli jsme parádně první třetinu. Dali jsme dva góly a sami jsme dostali jediný po chybě našeho čtvrtého útoku. Ale první třetina byla z naší strany dobrá. Zatím nejlepší, kterou jsem po svém příchodu s týmem absolvoval.



Ve druhém dějství ale přišel obrat ve vývoji zápasu.

Ve druhé třetině jsme se nechali rozhodit rozhodčím. Před vyrovnávacím gólem soupeře tam byl faul na našeho Moravce, který zůstal ležet. Než se zvedl, tak už bylo pozdě a dostali jsme gól na 2:2. Byli jsme frustrovaní a nekoncentrovaní, takže jsme hned vzápětí dostali další gól na 3:2. Před poslední třetinou jsme se uklidnili, hráli jsme slušně, ještě těsně před koncem jsme tam měli gólovku, ale vyrovnat se nám bohužel nepodařilo. Nesmíme si dovolit žádný, byť dvouminutový výpadek, který nás teď stál v Benátkách body.



Porážka v Benátkách mrzí o to víc, že je to vás soupeř v boji o účast v play off?

Určitě. Hrálo se vlastně o šest bodů. Je to nepříjemná porážka, bohužel. Už je to ale za námi a musíme se dívat dopředu. Je třeba body urvat někde jinde.



Největším probléme týmu je koncovka. Znamenají dva góly v Benátkách alespoň určitý posun vpřed?

Začíná se blýskat na lepší časy (smích).



Daří se vašim svěřencům dávat góly alespoň na tréninku?

Trénink je ale něco úplně jiného než zápas. Na tréninku je na všechno víc času a nejste tak pod tlakem a ve stresu jako při zápase. Tam se dávají góly lehčeji než v utkání. Musíme na koncovce pracovat a pracujeme na ní. Určitě to ale nebude tak, že se to najednou otočí o sto procent jako mávnutím kouzelného proutku.



Na pozápasové tiskovce jste zmínil také nedisciplinovanost hráčů. Hovoříte s nimi v tomto směru?

Samozřejmě o tom mluvíme. Když jsem k týmu přišel, tak jsme v prvních třech zápasech měli minimum vyloučených. To bylo dobré. Teď se to ale vrací do starých kolejí. To si však nesmíme dovolit a musíme zasáhnout. Fauly samozřejmě k hokeji patří. Ale jsou fauly užitečné a fauly stupidní. Pokud jede soupeř sám na branku a uděláte faul, tak se proti tomu moc říct nedá. Ale faulovat v útočném pásmu prostě nesmíme.



Na osmé místo, které znamená poslední vstupenku do play off, ztrácíte sedm bodů, což by pořád ještě nemusel být nepřekonatelný problém. Souhlasíte?

Tabulka je kolem osmého místa hrozně vyrovnaná. Zbývá ještě osmnáct zápasů a hrát se bude o čtyřiapadesát bodů. Na jednu stranu je to dost, ale přece jen už zápasy ubývají. Potřebujeme chytit nějakou šňůru a vyhrát třeba tři zápasy za sebou. To už se v tabulce projeví.



Díváte si i za sebe?

Určitě. Vypadá to, že Most už zůstane dole. Ale pořád je tam ještě jedno sestupové místo, o které se bude hrát.



Právě Most bude vaším dalším soupeřem. Jedná se o farmu Litvínova, kde jste dlouho působil. Máte o soupeři dobré informace?

Hráče soupeře znám. Uvidíme, v jakém přijedou složení. Extraliga se nehraje, takže budou mít zřejmě hodně hráčů, kteří mají střídavý start z Litvínova.



V médiích se objevila informace, že hráči i trenéři Mostu nedostávají již delší čas výplaty. Může se to odrazit na výkonu týmu soupeře?

Četl jsem, že trenér Gudas napadl jednatele klubu Korola. Otázkou je, do jaké míry je to pravda. Více než polovina hráčů je navíc placena z Litvínova, takže těchto kluků se to nijak nedotkne.



Berete jako povinnost z tohoto duelu vytěžit tři body?

V každém případě je pro nás povinnost udělat pro vítězství všechno.



Počítáte s tím, že soupeř přijede s defenzivní taktikou?

Určitě přijedou bránit. Posilou Mostu je teď gólman Hanuljak z Chomutova. Určitě budou bránit jako v minulém zápase tady, kdy prohráli 0:1, přestože domácí celek měl snad pětapadesát střel.



Vy budete postrádat zraněného útočníka Melku. Chybí vám hodně?

Rozhodně je ho škoda. Je to šikovný útočník, který umí dát gól. Hodně bychom ho potřebovali. Má ale zraněné koleno a bude až po Novém roce.



Ostatní hráči jsou k dispozici?

Pravděpodobně nebude ještě obránce Moravec, jenž má také problémy s kolenem. Ostatní hráči budou.