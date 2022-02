S posledním Zlínem se Motor trápil, nakonec bere dva body za výhru po nájezdech

Po delší době se do domácí branky postavil Strmeň (Hrachovina léčí drobný zdravotní problém), na marodce jsou obránci Piskáček a útočníci Novotný, Abdul a Toman. Poprvé po svém návratu ze Sparty naskočil Voženílek (Doležal naopak putoval opačným směrem), zlínský odchovanec v českobudějovických barvách Jiří Ondráček odehrál svůj sedmistý extraligový zápas.

Jihočeši začali pořádně zhurta, Kašík v brance soupeře se od začátku ocitl v ohni střel, ale ustál i sólo oslavence Ondráčka. Domácí tlak uťalo až nešťastné vyloučení Chlubny.

Počáteční nápor byl rázem pryč a extraligový otloukánek začal vystrkovat růžky. V 8. min. domácí tak dlouho váhali s rozehrávkou, až navrátilec Voženílek ztratil kotouč, Kubiš ho poslal před branku osamocenému Zabusovsovi, jenž si bekhendovou kličkou vychutnal Strmeně – 0:1.

Naštěstí se favorit zápasu probral včas a po osmi minutách bylo vyrovnáno. Motor zužitkoval hned svou první přesilovku, když kapitán Gulaš švihem vypálil do horního růžku tak, že se gólman Kašík ani nepohnul.

„Nezačali jsme špatně, ale bohužel jsme inkasovali. Pomohli jsme si přesilovkou k vyrovnání a měli jsme i pár dalších šancí. Byli jsme lepší a pokud budeme takhle pokračovat, tak Zlín zlomíme,“ zhodnotil úvodní třetinu útočník Motoru Matěj Toman, jehož návrat z marodky je zatím v nedohlednu…

Jenže do prostřední části vstoupili jeho spoluhráči hodně vlažně a také přišel trest. Hosté ve 28. min. rozebrali obranu soupeře a na střelu nekrytého Ference z prostoru mezi kruhy si Strmeň jen sáhl – 1:2.

Na Jihočechy jako by padla deka a příliš jim nepomohla ani čtyřminutová zpackaná přesilovka, ve které prakticky nevystřelili na branku. Také se z jinak poklidného hlediště začal ozývat pískot.

Další početní výhoda už byla přece jen slibnější. Gulaš nastřelil tyč, ale skóre se neměnilo. „Bohužel jsme znovu první inkasovali. Škoda nevyužitých přesilovek, ale pořád věřím, že zápas otočíme,“ neztrácel Toman víru ani po hodně nepovedené druhé třetině.

Neutěšená podívaná pokračovala i v závěrečné třetině. Zlín betonoval a pouze vyhazoval puky, Motor zase působil proti úporné obraně soupeře dost bezradně. Hokej místy doslova plakal…

Až pět minut před koncem to naštěstí přišlo. Štichovo dobře skryté nahození našel Kašík až ve své síti – 2:2. To ale bylo všechno a utrápený zápas dospěl do prodloužení.

V nastavené pětiminutovce promarnil velkou možnost domácí Percy, Motor nevyužil ani přesilovku a došlo na nájezdy.

V nich byli úspěšnější domácí, když se prosadili Koláček a Valský, za hosty se trefil jen Clareaux.

Branky a nahrávky: 14. Gulaš (Šenkeřík, Pech), 55. Štich (M. Beránek, Percy), rozhodující nájezd Valský – 8. Zabusovs (Kubiš), 28. Ferenc (Honejsek, Mamčics). Vyloučení: 2:7, využití: 1:0. Rozhodčí: Pražák, Obadal – Lederer, Zika. Diváci: 1000 (omezený počet).

Motor: Strmeň – Bindulis, Šenkeřík, Percy, Štich, Vráblík, Štencel, Bučko – Gulaš, Pech, Holec – Karabáček, M. Hanzl, M. Beránek – Valský, D. Voženílek, J. Ondráček – Chlubna, Koláček, Vondrka. Trenéři Modrý, P. Martinec a Fousek.

Zlín: Kašík – Gazda, M. Novotný, Suhrada, O. Němec, Ferenc, Mamčics, Mat. Hamrlík – Mallet, Clareaux, Honejsek – Michasjonok, Hejcman, Köhler – Zabusovs, R. Veselý, Kubiš – P. Sedláček, Makarenko, Okál. Trenéři Jenáček, Rob a Mart. Hamrlík.

Hlasy trenérů – Jaroslav Modrý (Motor): „Byl to těžký zápas s kvalitním soupeřem, na kterém bylo vidět, že má nůž na krku a bojoval jako o život. Udělali jsme pár chyb a po celý zápas jsme museli dotahovat. Měli jsme i kliku, když jsme vyrovnali pět minut před koncem střelou, která měla oči. Podržel nás Honza Strmeň v brance, který zaslouží velkou pochvalu. V nájezdech se opět potvrdilo, že máme šikovné a kreativní hráče. Zranění prvního gólmana Hrachoviny by snad nemělo být vážné.“

Luboš Jenáček (Zlín): „Utkání se mi těžko hodnotí, protože jsme byli blízko třem bodům, které jsme v naší situaci moc potřebovali. Před koncem nám tam ale spadl gól po střele od modré čáry. Ubránili jsme spoustu přesilovek proti Motoru, který na ně má skvělé hráče. Náš tým hrál obětavě na hranici svých možností. Rozhodně se nemáme zač stydět, ale pouze jeden bod je pro nás bohužel málo.“