České Budějovice – Hokejová extraliga dál pádí doslova pekelným tempem s minimálním prostorem na odpočinek.

Opora Mountfieldu Jakub Kovář. | Foto: Deník/Václav Pancer

Již v úterý čeká českobudějovické hokejisty dohrávka 35. kola proti Vítkovicím (17.30).

Jihočeši přivezli v neděli z Třince bod za porážku 1:2 v prodloužení a podle trenéra Františka Výborného se jednalo o cenný bod. „Vzhledem k tomu, že nám chyběli čtyři útočníci základní sestavy, tak bod je cenný. Především bych chtěl mužstvo pochválit za bojovný výkon. Perfektně opět zachytal Kuba Kovář. Mohli jsme mít tři body, ale také jsme nemuseli mít žádný,“ připouští.



Remíza po základní hrací době je cenná také z toho pohledu, že hosté měli dvojnásobný počet vyloučených než Třinec. „Nevím, jestli hrajeme tak nečistě. Nestěžuji si na to, ale stává se to při našich zápasech venku pravidlem. Přitom to pískají stejní rozhodčí,“ kroutí kouč hlavou. „Naši nejvíce vytěžovaní hráči pak nemají takovou šťávu,“ všiml si.



V prodloužení Třinec skóroval po chybě kapitána Ptáčka. „Měl puk na hokejce, ale bohužel se mu nepovedlo dostat ho ven ze třetiny. Byla škoda, že se nám zápas nepodařilo dotáhnout do penalt, protože Kuba v brance měl opravdu výbornou formu. Bod ale bereme,“ ujistí.



Výborného momentálně nejvíce trápí marodka. Naštěstí je krátkodobě zůstal mimo hru Tomáš Mertl, jemuž vystavila pro Třinec stopku střevní chřipka. Ten by v úterýměl hrát.



Horší je situace s jeho třemi spoluhráči. „Doufáme, že Aleš Kotalík naskočí ještě do reprezentační přestávky. Moc by nám to pomohlo. Pro nás je důležitá už jenom jeho přítomnost na střídačce. S Martynkem a Podlešákem je to horší,“ posteskne si. „Tam to nevidím dobře. Moc nevěřím, že by ještě v základní části naskočili. U Martina Podlešáka má dokonce obavu, aby už neměl po sezoně. Jeho kotník nevypadá dobře,“ obává se nejhorší varianty.



Absence tří klíčových útočníků a především Aleše Kotalíka je znát. Mountfield po Novém roce jako by stále pořádně nemohl nahodit motor. Nějaké body získává, ale to je dáno spíše bojovností než nějakou herní pohodou. „Většinou se daří jenom jedné nebo dvěma řadám. Líbí se mi mladíci ve čtvrtém útoku. Odehrají to, co od nich chceme. Nemají samozřejmě tolik střídání, ale rozhodně je chválím. Jejich výkony jsou určitě pozitivní,“ chválí kouč mladíky v sestavě týmu.



Konec základní části se pomalu blíží a Mountfield bojuje o co nejlepší výchozí pozici pro play off.

„Chtěli bychom se udržet v první čtyřce. Oproti minulé sezoně jsme se na špičce tabulky vydrželi déle. Říkám klukům pořád, že by bylo dobré nepokazit takhle rozehranou sezonu,“ zdůrazní Výborný. „Marodka nám to trochu narušila. Nemáme zase až tak široký kádr, co se týká kvality. Hrajeme prakticky ob den a jenom na pár lidí. Především při přesilovkách a oslabeních je to pro klíčové hráče velké vytížení.“



V úterýčeká jeho tým repríza loňského čtvrtfinále proti Vítkovicím. „Pomalu začíná jít o všechno, takže se dá čekat velký boj. Musíme se rvát o každý bod,“ burcuje.