Sedlák se vrátil. Nejdřív potlesk, pak pískot. To se Motorákům vůbec nepovedlo

Lukáš Sedlák skončil v NHL a vrátil se domů. Do České reopubliky. Ale ne do Motoru. Možná to je důvod, proč se na něj fanoušci z Českých Budějovic zlobí. Výborný hokejista prokázal, že patří k nejlepším v nejvyšší soutěži.

Lukáš Sedlák nebyl moc spokojený s výkonem | Video: Deník/ Kamil Jáša

Po dlouhé době se na českobudějovický led vrátil odchovanec Motoru Lukáš Sedlák. Jako host. V dresu pardubického Dynama. Diváci ho na stadionu nejprve docela sympaticky přivítali, ale v okamžiku, kdy vstřelil vítězný gól Pardubic, na něj pískali. To se opravdu nepovedlo. Velmi hbitý hokejový útočník patří k tomu nejlepšímu, co kdy Motor dokázal vyprodukovat. Pod zámkem oslava hokeje. Vydarený, Kutlák, Hanzal a další. Matys má hattrick Shodou okolností Sedlák za pár dní oslaví třicátiny (25. února). Narodil se v Českých Budějovicích, v juniorském věku odešel do Ameriky a prosadil se nakonec do NHL, ve které působil tři sezony v organizaci Columbus Blue Jackets. Později úspěšně hrál v KHL, znovu se vrátil do NHL a teď je hráčem Pardubic. Na českých ledových plochách těžko budete hledat úspěšnějšího a přitom tak inteligentního hokejistu. Asi i proto po zápase v Budějovicích, který prakticky svým gólem rozhodl, vyprávěl uvážlivě. "Tak to prostě chodí," reagoval na dotaz, jestli ho mrzí reakce publika. "Oni tady mají své problémy. To tak prostě bývá. Já jsem rád, že tu bylo hodně členů rodiny, že tady byli kamarádi, viděli mě hrát snad po dvanácti nebo třinácti letech," vyprávěl hokejový světoběžník. "Moc dobře jsem nehrál, ale jsem rád, že máme tři body," doplnil Lukáš Sedlák, který patří k nejlepším hráčům české hokejové extraligy.

