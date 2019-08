Jihočeši vyjedou k zápasu po čtrnácti dnech intenzivní přípravy na ledě. „Nějaký obrázek jsme si ze dvou týdnů trénování a pěti tréninkových zápasů mezi sebou udělali. Už máme nějakou představu, kteří hráči jaký zápas odehrají,“ říká asistent trenéra Aleš Totter. „Budou kluci, kteří sehrají oba zápasy, ale sestava se hodně prostřídá. Každý by měl nastoupit alespoň v jednom utkání.“

Vzhledem k současné šíři kádru budou oba nadcházející duely pro řadu hráčů mimořádně důležité. „V pátek ráno máme mítink s vedením klubu a po tréninku budeme zužovat kádr. Jistou vizi máme, i když právě oba zápasy to ještě mohou zlomit. Ve prospěch někoho a jiného zase mohou poslat mimo sestavu. Pro nás i pro kluky jsou to důležitá utkání,“ zdůrazní. „Chceme, aby tady zůstali ti správní hráči. Nechceme nikomu ublížit, protože rozhodujeme o osudu našich hokejistů. Musíme rozhodnout o hráčích, kteří jsou tady na try-out. A týkat se to bude i některých, kteří tady mají smlouvu. Protože především v útoku máme velký přetlak.“

Na první zápasy se ale zároveň mužstvo také mimořádně těší. „Už to bylo dlouhé. Každý zápas je lepší než trénink a jsme rádi, že to chytne nějaký rytmus. Měsíc budeme hrát přátelské zápasy a pak už začne soutěž. Těšíme se na to. Zvlášť, když nás čekají dva zápasy s extraligovými týmy. Plzeň i Kometa jsou špičkové kluby nejvyšší soutěže,“ chválí si.

S Plzní hraje Motor v Milevsku, kde slaví pětaosmdesáté narozeniny hokeje. „Je tam hlad po hokeji a měl by to být pro fanoušky atraktivní zápas. Věříme, že milevský zimák bude slušně naplněný. O Brnu se nemá cenu ani bavit,“ usměje se.

V obou zápasech se vystřídají gólmani Jan Strmeň a Milan Klouček. „Budou chytat vždy celé zápasy. Točit je v půlce přináší zbytečné riziko zranění,“ vysvětluje.

Jediným, kdo nenaskočí ani do jednoho zápasu, je nemocný útočník Jiří Šimánek. „Jinak by měli hrát všichni ostatní. David Gilbert, Roman Přikryl i Venca Karabáček měli menší zdravotní problémy, ale už jsou připraveni. Je velká šance, že by všichni odehráli alespoň jedno utkání.“

Sám Totter byl v Milevsku naposledy před dlouhými lety na žákovském turnaji. „Spousta hráčů i členů realizačního týmu tam ještě nebyla. Ale není to daleko a věřím, že tam přijde hodně diváků. Je to dobrý rozjezd přípravy,“ je přesvědčen.

V Milevsku je o atraktivní zápas, který je součástí oslav jubilea hokeje ve městě, skutečně velký zájem. V předprodeji už zmizelo více než dvanáct set vstupenek a je reálný předpoklad, že stadion bude plný. „Těšíme se na to. Bude to pěkný zápas,“ ujišťuje Totter.