Velmi zajímavý hráč se zapojil do tréninku s českobudějovickým Motorem. Osmadvacetiletý bývalý útočník Pittsburghu, Calgary, Anaheimu i české reprezentace Dominik Simon se i díky velmi dobrým vztahům s trenérským týmem objevil v přípravě českobudějovického mužstva.

Dominik Simon hrál naposledy za Spartu, nyní se připravuje s Motorem. | Foto: Deník

Jeho případné trvalé angažmá na jihu Čech může být otázkou jednání v následujících týdnech, během nichž se bude s týmem připravovat. Naopak definitivně opouští kádr Motoru Zdeněk Doležal, který na jihu Čech zasáhl do posledních pěti sezon. Svými góly výrazně pomohl k postupu do extraligy, za což se mu sluší po 213 zápasech a 77 vstřelených gólech v českobudějovických barvách poděkovat.

Více než 260 zápasů v nejslavnější soutěži světa, místo v první desítce kanadského bodování mistrovství světa i podíl na světovém bronzu s českou reprezentací, to je jen stručný výčet největších úspěchů stále ještě teprve osmadvacetiletého útočníka Dominika Simona. Loni se z NHL vrátil do extraligy, ale angažmá ve Spartě se mu i vinou zranění nevydařilo. Nyní už je ale zdravotně v pořádku a hledá další výzvy. A i díky známosti s trenérem Čihákem, kterého před odchodem do zámoří poznal v Plzni, se vrací do hokejové přípravy v Českých Budějovicích. Následující týdny ukážou, jak bude jeho budoucnost vypadat…