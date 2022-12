Branky: 15. Pavlát (Bednařík), 26. Radoš (Hanus, Matiášek), 38. Prášek (Radoš), 53. Radoš (Prášek, Volf) – 48. Perička (Chalupa, Chrtek), 50. Tatar (Urban, Duran). Vyloučení: 4:2. Využití: 2:0. Diváci: 250.

Sestava IHC Písek: Kříž (D. Novák) – Cícha, F. Novák, Kurfürst, Pavlát, Radoš, Hanus, Turek – Hollar, Březina, Hrakholski, Macháček, Brož, Koupal, Matiášek, Volf, Prášek, Bednařík, Cohen, Pouzar. Trenér Tomáš Matušík.

Vrchlabí se představilo jako velice kvalitní soupeř. Domácí však odehráli jeden z nejlepších zápasů sezony a dostali se v první třetině do vedení. Vstup do druhé třetiny se z důvodu poruchy rolby trochu opozdil, nicméně domácí pokračovali v zodpovědném výkonu a po šesti minutách šli z přesilovky do vedení 2:0. když dali Pisečtí před koncem druhé části třetí gól, vypadalo to na jasné vítězství. Ale Vrchlabí má velice kvalitní tým a dokázalo v polovině závěrečné třetiny snížit až na 3:2. Písečtí však již žádné drama nedopustili, využili další přesilovku a dvubrankové vítězství si již pohlídali. Soupeři tak odvedli porážku z prvního vzájemného duelu.

Písečtí jsou v aktuální tabulce stále na 12. místě se ziskem 32 bodů. Na osmé Benátky ztrácejí osm bodů, ale mají zápas k dobru, který odehrají nyní ve středu na ledě posledních Řisut.

Komentář trenér Matušíka:

Zdroj: Youtube

Zdroj: IHC Písek