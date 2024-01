Zápas Liberec - Třinec začne ve středu v 18.00. Nikdo k němu nemá tak blízko. Milan Doudera zná Třinec dokonale. Navíc má čerstvou zkušenost s Libercem. Na výprask1:8 by ale nejraději ze všeho zapomněl. "Třinec teď má zraněné klíčové hráče," dokumentuje Doudera, že má stále o třinecké kabině dokonalý přehled. "Občas si napíšeme, ale moc času není," pousmál se. "Sezona je náročná. Každý se soustředí sám na sebe," dodal. Pohled na tabulku ukazuje, že zápas 29. kola Liberec - Třinec bude mít velký náboj. Jde o střetnutí třetího s pátým. Třinec zaostává za duem Sparta - Pardubice. "Třinci se poslední zápasy trošku nedaří, ale oni vědí, jak mají hrát hokej. Třinec ví, jak se má připravit na play off."

Motor inkasoval od Liberce 8 gólů. Čtyři v první třetině. Kdo je tedy pro Douderu v utkání Liberec - Třinec favoritem? "Nám se to vůbec nepovedlo. My to musíme hodit za hlavu, připravujeme se na další zápas." České Budějovice nastoupí v pátek v Litvínově. Třinec už dnes večer v Liberci. "Liberečtí budou hrát jinak než u nás," myslí si Doudera. "Zápasy mají nastudované na videu." Třinec patří k nejdefenzivnějším týmům extraligy. Liberci nebude stačit zamknout třetinu a vyrážet do protiútoků. "Třinečtí umějí být zalezlí. Čekají na soupeřovy útoky. Nehrají nahoru - dolu. Bude to jiný zápas než v Budějovicích."

Aktuální pohled na tabulku podle Doudery toho moc neznamená. Čerpat může z loňska. "Přesvědčili jsme se o tom," vypráví. "Byli jsme šestí, šli jsme do předkola, nakonec se to povedlo," vrací se bek Motoru do mistrovských oslav Třince, který večer nastoupí k těžkému utkání pod Ještědem.