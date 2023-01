Motor potřebuje pomoc. Mistr světa Jiří Novotný je na ledě!

Obrat Motoru zařizovali tři veteráni. Gulaš - Pech - Vondrka. Třetí jmenovaný asistoval, první dva dávali góly. Dohromady jim je 116 let. "Je to nejlepší formace Motoru. Veteráni? To jste řekl vy," reagoval třinecký Nestrašil. "To jsou ještě mladí kluci. S Gulašem a Pechem hrával i Čachotský, který do Budějovic šel z Jihlavy, teď s nimi je Vondrka. Všichni tři hrají parádně. Je vidět, že v extralize jsou stále top lajna," vysekl Nestrašil poklonu a pokrčoval: "Oni se skvěle doplňují. Klobouk dolů před nimi."