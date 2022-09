Přitom výsledek je pro ně snad až příliš krutý, protože s extraligovou Škodovkou odehráli naprosto vyrovnanou partii. Snad až na začátek utkání, který patřil domácím a dostali se také do vedení. „Až na prvních deset minut, kdy jsme mohli prohrávat i víc a zvykali jsme si na tempo hry, protože takového soupeře jsme letos ještě neměli a chvíli nám to trvalo, tak to byl potom vyrovnaný zápas,“ přikývne i českobudějovický asistent trenéra David Čermák. „Rozhodlo, že jsme neproměňovali šance, zatímco Plzeň ano. Ale byla to pro nás dobrá příprava a také ponaučení do posledních týdnů, které nám zbývají do soutěže.“