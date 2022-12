Vzpomínáte si, jak fanoušci Motoru České Budějovice přesně před rokem nabízeli vedení klubu nový útok? Gulaš - Pech - Marcela. Sympatická dáma tehdy rozmetala v přestávkové soutěži všechny hokejové zákony. Vzala hokejku do ruky a: 3 střely - 3 góly. Co na tom, že její styl nebyl úplně podle učebnic moderního hokeje?

Motor s novým útokem? Gulaš - Pech - Marcela

Sociální sítě zaplavily povedené vzkazy: "Měli jsme tu Marcela, tak bude hrát Marcela znovu." A další fanda se přidal: "Klobouk dolů. Okamžitě podepsat. Když Marcel v obraně, proč ne Marcela v útoku."

Vzhledem, k mizerné produktivitě by se nějaká šikovná ranařka do útoku českobudějovického týmu opravdu hodila. Podívejte se na video. Víte, co je v sázce? Kdo trefí, odjede ze stadionu novým automobilem. V průběhu 60 minut hráči fanouškům gólovou radost nepřinesli, ale o přestávce to tam málem spadlo.

Puk klouzal přes celé hřiště a málem našel cíl. Budvar arénou to jen zašumělo.