Hokejový reprezentant České republiky Mikuláš Hovorka, který odmalička chodil na tréninky, připouští, že tlak a zároveň podpora od rodičů jsou v období puberty velmi důležité, nejen pro sport, ale především pro plnění školních povinností. "Samozřejmě jsem musel absolvovat základní a střední školu, do toho mě rodiče tlačili. Ale na vysokou školu mě přivedla spíše rodina mé přítelkyně a ona sama, protože mají vysokoškolské vzdělání a napadlo mě, že bych to mohl také zkusit." Byl to výborný nápad a skvělá motivace. "Studuju Fakultu tělesné výchovy a sportu v Praze obor trenérství a kondiční trenérství." S ohledem na jeho program v extraligovém týmu Motoru České Budějovice zvolil kombinované studium. "Těžko by to šlo jinak. Nemusím být na škole každý den, ale na druhou stranu se musím o studium více zajímat a komunikovat s učiteli."

Komunikovat musí s pedagogy stejně jako s trenéry. Často slýchával, že nelze skloubit vrcholový sport a studium na vysoké škole. "Když člověk chce, tak to jde." Volný čas měl prakticky jen v obdobích, kdy se extraliga zastavila, jenže prostor dostal v reprezentaci. "V extralize byly zápasy v úterý, pátek a neděli, takže moc volných dnů nebylo. Když byla potřeba jet do Prahy do školy, určitě to byla komplikace, když člověk hraje v jiném městě. Ale studovat to jde."

Mikulášovi spolužáci z Fakulty tělesné výchovy a sportu jsou také členy klubů a oddílů. Sport je pro ně koníčkem, ale nejsou v profesionálním prostředí. "Jakákoli vysoká škola je vlastně nadstavbou. Vidím, že to jde, a kdokoliv si myslí, že to zvládne vedle vrcholového sportu nebo jakéhokoli zaměstnání, tak to je jenom dobře. Myslím si, že vysoká škola je skvělá zkušenost a nikdy nikomu neuškodí." Teď bude mít hokejový bek na Floridě situaci pro studium zase o něco složitější.