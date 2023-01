Byla loňská bronzová extraligová medaile vaším dosavadním největším hokejovým úspěchem? V juniorské zámořské soutěži jsme s Astonem také došli až do semifinále, ale v seniorské kategorii je bronz s Motorem zatím můj jednoznačně největší týmový úspěch. Je snem každého hokejisty dojít v play off takhle daleko.

Měl tento úspěch ohlas i u vás doma v Lotyšsku?

Ano. Proběhlo to v Lotyšsku v médiích, kamarádi i rodina mi gratulovali. Alespoň na krátký čas ze mě byla celebrita (smích). A samozřejmě jsme to také nezapomněli pořádně oslavit.

Kde se teď fyzicky nachází vaše bronzová medaile?

Mám ji doma v Lotyšsku mezi ostatními trofejemi.

Nedoufal jste, že byste se mohl díky povedené sezoně objevit v nominaci Lotyšska na loňské mistrovství světa v Rize?

Věřil jsem v nominaci. Ale nebyl jsem sám, kdo si myslel, že by měl doma na mistrovství světa za Lotyšsko hrát…

Objevil jste se alespoň v nějaké širší nominaci pro přípravný tréninkový kemp?

Ne.

Sledoval jste přesto šampionát? Navštívil jste nějaký zápas?

Viděl jsem některé zápasy. Ale jen v televizi. Přímo jsem se na žádné utkání nevypravil.

Vnímal jste kromě vašeho národního týmu i úspěch české reprezentace, která skončila třetí?

Na světových šampionátech obvykle sleduji všechny týmy, které hrají play off. České reprezentaci jsem bronzové medaile moc přál.

Jak jste strávil odpočinek po náročné sezoně?

Hned po sezoně jsem se vrátil domů do Lotyšska, kde jsem navštívil rodinu a přátele. Poté jsem odletěl s manželkou na týden na dovolenou, ale jinak jsem celé léto strávil tréninkem a přípravou na další sezonu v Českých Budějovicích.

V Motoru sice máte platnou smlouvu, ale objevila se přesto nějaká nabídka k odchodu jinam?

Vůbec jsem o tom nepřemýšlel a ani bych na žádnou nabídku nereflektoval. To jsem řekl i svému agentovi. V Motoru mám platnou smlouvu a jsem tady maximálně spokojený. V klubu se mi líbí a mám tady se všemi výborný vztah.

Co jste říkal na začátek letošní sezony, kdy jste vyhráli první tři zápasy, vedli tabulku, ale pak přišla série devíti porážek v řadě a propad dolů?

Není jednoduché, když po tak dobrém začátku přijde takový propad. To je složité na všech úrovních hokeje. Musíte pořád věřit ve své síly a poctivou prací neúspěch překonat. Bylo to ale těžké období. To bezpochyby.

Po devíti prohrách v řadě jste doma s Plzní hráli za svého kouče Modrého. Zažil jste někdy v kariéře zápas, aby měl trenér ultimátum, že pokud mužstvo nevyhraje, tak bude muset skončit?

Nikdy jsem to nezažil. Abych se přiznal, tak jsem to dopředu nevěděl a dozvěděl jsem se to až po utkání. Vzhledem k tomu, že neumím číst české noviny, tak jsem se mohl v klidu soustředit jen na zápas (smích).

V čem je podle vás největší problém, že tým, který bral loni medaili, nyní bojuje o záchranu?

Hlavní a jediný rozdíl vidím ve zkušenosti hráčů. Přišli mladší kluci, kteří nejsou tak zkušení. To je z mého pohledu absolutně největší rozdíl. Loni jsem byl v týmu skoro nejmladší a teď se řadím ke střední generaci. Najednou jsem v roli staršího hráče, od kterého by se měli učit ti mladší. To je pro mě také úplně nová role. Musím se neustále zlepšovat, protože na mě leží daleko větší zodpovědnost než dřív.

Jste aktuálně nejtrestanějším hráčem mužstva. Vyplývá to z vašeho důrazného stylu hry?

Souvisí to s faktem, že se v této sezoně snažím hrát agresivněji. Ale zároveň musím zcela objektivně říct, že letošní metr, který nastavili rozhodčí, je o hodně přísnější, než byl v minulé sezoně. Pokud hrajete agresivněji, tak tím automaticky přibývají i tresty na vašem kontě.

Často se ocitáte při zápasech v různých šarvátkách. Vyhledáváte tyto situace, nebo se jen snažíte chránit spoluhráče?

Určitě nejsem nějakým bitkařem, ale nevadí mi přitvrdit hru a snažím se chodit do osobních soubojů. Vyhledávám je, ale vždycky se snažím hrát čistě a protihráče trefit tělem.

Loni jste dal za sezonu dvě branky, letos máte na kontě jednu. Je v plánu tuto metu vyrovnat?

Ano. V plánu to je (smích).

Před rokem jste v rozhovoru sliboval, že se po vzoru vaší manželky také začnete učit česky. Skutečně jste začal?

Je pro mě hodně těžké česky mluvit, protože čeština má velice obtížnou výslovnost. Ale rozumím více a více. Manželka se v češtině dostala o hodně dál než já. Už se bez problémů domluví.

Uvítal jste, že před sezonou přišel do týmu váš krajan Martinš Dzierkals?

Přistupuji k tomu stejně, jako by to byl hráč z kteréhokoliv jiného státu. Ale jinak jsem samozřejmě rád, že se k týmu připojil kamarád z mé rodné země. Ale nic to nemění na tom, že se cítím velmi dobře v kolektivu českých hráčů.

Trávíte spolu s Martinšem více čase než třeba s ostatními spoluhráči?

Chodíme spolu na obědy nebo na večeře. Ale stejně tak chodím na jídlo i s ostatními spoluhráči.

Máte v Budějovicích nejoblíbenější místo, kam rád chodíte?

Je to Budvar aréna. Nejraději trávím čas na našem stadionu (úsměv).

Jak se podle vás může vyvíjet zbytek letošní sezony?

Pevně věřím, že postoupíme do play off, a tam už se může stát cokoliv. Takhle je nastavené celé mužstvo. Sezona je od svého začátku složitá a je to pro náš tým dobrý test, jak se s tím dokáže vyrovnat.

V klubu máte smlouvu ještě na příští sezonu, máte v plánu ji dodržet?

Ano. Smlouvu mám ještě na příští sezonu a neplánuji, že bych měl odcházet někam jinam. Plán je takový, že po letní přípravě bych se chtěl k týmu vrátit ještě silnější a pořád se zlepšovat.

Světový šampionát se bude v květnu hrát opět v Rize. Je pro vás velká motivace prosadit se tentokrát do lotyšského národního týmu a zahrát si na mistrovství světa?

Mám obrovskou motivaci se tam dostat. Udělám maximum, abych se letos do národního týmu prosadil. Šampionátu bude přecházet tréninkový kemp. Každopádně se do něj chci dostat a vybojovat si účast na šampionátu.