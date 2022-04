Šumperk: Mokry – Pěnčík, Drtil, Rutar, Hrachovský, Březák, Řezáč, Dudycha – Žálčík, Kindl, Kohút – Vachutka, Vildumetz, Kratochvíl – Spratek, Macuh, Furch – Horký, Šilhavý, Antoníček.

Tábor: Kolář – Kříž, Hajič, Černý, Havelka, Pařízek, Hubata, Radoš – Matiášek, Zíb, Prášek – Bárta, Dančišin, Endál – Seidl, Matušík, Šulek – Zayml, Chocholoušek.

Táborský tým se před utkáním potýkal s nepříjemnými problémy. Využít nemohl služeb marodů, konkrétně brankáře Tadeáše Dvořáka a střelce Josefa Hasmana. V průběhu utkání odstoupil pro zranění Ondřej Šulek a další dva hráči absolvovali zápas s horečkou. Navzdory tomu odstartovali Jihočeši barážovou sérii hranou na čtyři vítězná utkání brilantně. V utkání vedl nejprve 3:0 a v průběhu závěrečné dvacetiminutovky 2:4, následně ale jejich protivník proměnil přesilovku pěti proti třem a po dvou zaváháních kohoutů stihl otočit výsledek. Závěrečný šestý zásah pak přidali Draci - konkrétně Vildumetz - z nařízeného trestného střílení.

Série pokračuje dnes v 18 hodin a táborští hokejisté - navzdory značným zdravotním patáliím - znovu udělají pro úspěch maximum.

Hodnocení asistenta trenéra HC Tábor Miloslava Čecha: "Do poslední chvíle jsme nevěděli, v jaké sestavě do zápasu vyrukujeme. Po tom, co jsme absolvovali a v současné situaci, kdy v našem týmu řádí nějaká viróza, musíme klukům složit poklonu za to, že v utkání předvedli pěkný hokej. V určitých pasážích jsme měli i navrch a měli i další šance. Škoda, že jsme soupeře nenalomili čtvrtým gólem třeba už ve druhé třetině, kdy tam měl Kuba Matušík prázdnou branku. Do poslední části jsme samozřejmě počítali s obrovským tlakem Šumperku, který navíc umocnila naše oslabení. Bohužel jsme inkasovali třetí gól v soupeřově přesilovce pět na tři, a pak jsme vyrobili individuální chyby, které domácí potrestali. Ten závěr jsme právě jejich vinou nezvládli a soupeř pak ukázal své kvality. Škoda, mohli jsme tu ulovit velice cenné první vítězství. Uvidíme, co přinese zítřek a v jakém složení do zápasu půjdeme. Každopádně musím ještě jednou ocenit náš výkon ve většině zápasu, byť to nakonec nedopadlo. Ve druhém zápase to budeme mít hrozně moc těžké, jsme opravdu rozbití, ale budeme se prát."