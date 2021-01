Divočina se špatným koncem. Hokejisté Madeta Motoru České Budějovice vedli v Tipsport extralize na ledě jednoho z favoritů celé soutěže Třince 3:0, 6:3 a ještě na začátku třetí třetiny 7:5, přesto se nakonec vraceli s prázdnou po porážce 7:9. Nebodovali tak již popáté v řadě a šance na play off se jim čím dál víc vzdaluje. Další zápas odehrají v pátek v Hradci Králové (17).

Oceláři Třinec proti Českým Budějovicím. | Foto: Petr Rubal

Přijít o takhle rozehraný zápas byla velká škoda. „Rozehrané jsme to měli výborně. Opět jsme to ale nedotáhli v závěrečné třetině. Dvakrát jsme ztratili třígólové vedení, to se nesmí stát,“ kroutí hlavou i trenér Václav Prospal. „Jsou to stále stejně se opakující chyby v defenzivě. Neuhlídáme soupeře, nevyčistíme předbrankový prostor,“ zlobil se.