Bylo to vyrovnané utkání, kterému by asi nejvíce slušela dělba bodů po základní hrací době. Ale Jihočeši prokázali mimořádnou vůli po vítězství a vyhráli už pět z posledních šesti zápasů.

Přitom domácí se do pořádného tlaku v závěru utkání dlouho nemohli dostat. Ale minutu a tři vteřiny před koncem při power play vyrovnal pohotovou střelou kapitán Milan Gulaš. O pouhých šestnáct vteřin pak po nenápadné akci prostrčil kotouč mezi betony gólmana Růžičky Jiří Ondráček.

Jeho gól potvrdil i videorozhodčí a hosté neuspěli ani s následnou trenérskou výzvou. Neúspěšná challenge ale automaticky znamená dvouminutový trest, čímž bylo prakticky vše vyřešeno a Motor mohl slavit hodně sladký triumf.

„Bylo to vyrovnané utkání. Hokej se hraje šedesát minut a my jsme v úplném závěru našli cestu, jak zápas vyhrát. Odvolali jsme gólmana, podařilo se nám vyrovnat a pak jsme dali ještě trochu šťastný vítězný gól. Kdo je připravený, tak mu štěstí přeje. Dnes jsme ho měli na naší straně,“ potěšila výhra last minute trenéra vítězného celku Jaroslava Modrého.

Báječný obrat v poslední minutě zajistil Motoru tři body s Mladou Boleslaví!

V brance zaskočil podruhé v sezoně za nemocnou brankářskou jedničku Dominika Hrachovinu Jan Strmeň. Podruhé to bylo proti Mladé Boleslavi, podruhé podal excelentní výkon, inkasoval jediný gól a výrazně se podepsal pod výhru svého týmu. „Honza na tréninku poctivě maká a je připravený. Klobouk dolů před ním. Podal vynikající výkon a dal nám šanci utkání vyhrát,“ ocenil i Modrý perfektní výkon spolehlivého gólmana.

Do spekulací, jestli by šel Strmeň do branky i v případě, že by byl Hrachovina zdráv, se trenér pouštět nechtěl. „Na kdyby se nehraje. Honza prostě dostal šanci a čapnul ji za pačesy. Jak už jsem řekl, chytal výborně a dal nám šanci utkání vyhrát,“ ještě jednou kouč zopakoval.

Boleslavský trenér Pavel Patera musel v krátké době spolknout už druhou hořkou pilulku. Po nedělním debakl na Spartě 0:7 tentokrát jeho týmu body utekly doslova mezi prsty. „První třetina byla vyrovnaná. My i soupeř jsme měli po třech šancích a výsledek byl spravedlivý. Na začátku druhé třetiny jsme byli trochu lepší a šli jsme zaslouženě do vedení. Pak jsme se zbytečně stáhli, Motor mohl vyrovnat, ale naštěstí jsme to udrželi,“ hodnotil olympijský vítěz z Nagana průběh zápasu.

OBRAZEM: Motor představil na Hluboké retro dresy pro duel s Mladou Boleslaví

Svůj tým nezatracoval ani za třetí třetinu, ve které zápas ztratil. „Ve třetí třetině tam z naší strany byla ohromná bojovnost, ale bohužel jsme nedali gól navíc, který by zápas asi rozhodl. Poslední minuta se nám nepovedla a odjíždíme s prázdnou. Výkon byl ale úplně jiný než v poslední utkání. Odměněni jsme za to ale nebyli,“ dodal zklamaně.

Střetnutí přihlížel také generální manažer české hokejové reprezentace Petr Nedvěd, jenž si vybírá hráče pro blížící se nominaci na olympiádu v Pekingu. „Nevím, na koho se byl podívat,“ usmál se Patera a podobně reagoval i jeho protějšek Modrý. „Soustředil jsem se na svoji práci a neměl jsem čas sledovat, kdo je v hledišti,“ neměli dle svých slov trenéři ani ponětí o Nedvědově přítomnosti v hledišti.