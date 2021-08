Na jihu Čech jste už tři měsíce. Naplnila zatím českobudějovická mise vaše očekávání?

Určitě. Zatím jsem maximálně spokojený. Budějovice jsou hezké město, v klubu všechno funguje. Teď hlavně, aby to fungovalo i na ledě.

Máte za sebou už i první zápas v dresu Motoru. V rakouském Salcburku jste prohráli 2:4. Jaký to byl duel z vašeho pohledu?

Vždycky se najdou chyby a my jsme je udělali. Nemyslím si, že by to byl z naší strany špatný zápas. Vytvořili jsme si dost šancí, ale trápili jsme se s produktivitou. Domácí jsme dokonce přestříleli. Musíme zlepšit koncovku i osobní souboje. A také taktické detaily, abychom byli úspěšní.

Kde by se zhruba pohyboval Salcburk v naší extralize?

Těžko porovnávat, zatím jsme všichni teprve na začátku přípravy. Ale střed extraligy by určitě hrál, možná i výš. Je to hodně bruslivý tým, který jsme mohli porazit. Zklamala nás ale vlastní produktivita.

Nastoupil jste v jedné formaci s dalšími nejzkušenějšími útočníky týmu Milanem Gulašem a Michalem Vondrkou. Je předpoklad, že v tomto složení byste mohli rozehrát i extraligu?To jsme zatím neřešili. Byl to jenom první zápas, který jsme spolu odehráli. Uvidíme, jak to bude dál. Sestava se určitě bude měnit, promluví do toho i zranění. Nějaké šance jsme si vytvořili, ale nebylo to ještě úplně ono.

Po osmi letech se postavíte proti Spartě. I když se jedná jen o přátelský duel, bude pro vás mít zvláštní nádech?

Jak jste řekl, je to jenom přátelský zápas a uvidíme, v jakém složení Sparta přijede. A také, kolik dorazí diváků. Teď jde hlavně o to, abychom zlepšovali naši hru a postupnými kroky se posouvali. Ale samozřejmě se těším.

Nastoupí opět spíše starší skupina hráčů jako v Salcburku?

Sestavu se teprve dozvíme. To je věc trenérů. Je nás tady celkem dost, takže je na nich, jak to promíchají.

V přípravě se většinou na výsledky neklade zase až takový důraz, ale po dvou úvodních porážkách by to asi chtělo také něco vyhrát. Souhlasíte?

Samozřejmě, vyhrávat je třeba. Ale musíme se na to dívat také z toho pohledu, že se pořád jedná o předzávodní období a hodně se trénuje. Únava se kumuluje, i když to není výmluva. V Plzni jsme ztratili velmi dobře rozehraný zápas a na chyby jsme doplatili i v Salcburku, přestože jsme si příležitostí vytvořili více než soupeř.

