Na jihu Čech už se restartu hokejové sezony nemohli dočkat. „Těšíme se moc. A věřím, že stejně to mají všichni, kteří hokej milují. Člověk si v této situaci uvědomí, jak moc mu hokej chybí,“ přiznává trenér Václav Prospal. „Něco takového tady nikdy v minulosti nebylo a nezažil jsem to jako hráč ani trenér. Je to něco nového a pere se s tím celá společnost. Všichni hráči i my ostatní jsme se ale na zimák už těšili,“ zdůrazní.

Před každým zápasem by mělo mužstvo i hráči projít testy na koronavir. „Máme hráče, kteří onemocnění už prodělali, takže je možné, že testy nebudou muset absolvovat. Ale to nechci předbíhat. Všechny podrobnosti budou součástí manuálu, podle kterého se budeme řídit,“ říká trenér.

Restart extraligy čeká Jihočechy v sobotu proti Karlovým Varům a rozhodně to nebude žádná procházka růžovým sadem. „O Varech je známé, že hrají bruslivý nepříjemný hokej. Mužstvo je postavené na vynikajícím gólmanovi Filipu Novotném a mladších hráčích. Všude se prezentují tím, že nemají nijak extra velký rozpočet. Tým hodně postavili na nejlepších hráčích Chance ligy, které se vytipovali,“ vypráví Prospal o sobotním soupeři.

Kádr Energie je prý dobře poskládaný. „Je to dobře namíchaný mix,“ přikývne. „Flek a Beránek jsou kluci, kteří jsou v reprezentaci a mají už něco za sebou. Před sezonou sice odešli do Liberce útočníci Rachůnek s Grígerem a obránce Stříteský do Plzně, ale kádr vhodně doplnili,“ s respektem hovoří o extraligové štice.

Oba celky se střetly v přípravě a zápas vyzněl zcela jasně 8:3 pro Karlovy Vary. „Do toho utkání jsme ale šli hned po karanténě a nebyli jsme před ním dlouho na ledě. Ale i tak zápas ukázal, jak se Vary prezentují,“ všiml si.

Kádr Energie navíc před sezonou vyztužili mladí útočníci ze zámoří Kaše a Lauko. V úvodních čtyřech extraligových kolech ale ani jednou neskórovali, Lauko navíc dokonce čeká i na svůj premiérový bod. „Jsou to hráči, kteří mají velký potenciál. Právě jejich řada náš vzájemný zápas rozhodla. Určitě si na ně budeme muset dát pozor. Každopádně jsou schopni mužstvo udělat lepším. Proti nám hráli velmi dobře a byli šikovní na kotouči. Udělali v utkání rozdíl a v jedné řadě s Flekem si velmi dobře rozuměli,“ dobře kouč ví o kvalitách dvojice mladíků v karlovarském dresu.

Prospal však soupeře příliš řešit nechce. „Soustředíme se na náš tým, abychom byli na restart extraligy co nejlépe připraveni,“ přeje si.

Vzhledem k nepříliš dobré epidemiologické situaci se budou nejbližší zápasy hrát bez přítomnosti diváků. Motor už to zažil naposledy před pauzou v Brně. Jaké to bylo? „Smutné, jiné. Taková je ale bohužel dnešní doba. Cokoliv tady řeknu, tak to lidi do hlediště stejně nevrátí. Snad to všechno překonáme a diváci se začnou do arén vracet. Sedm let se tady čekalo na extraligu, a když už ji konečně máme, tak nemůžeme pustit plný dům, protože ten by tady byl na každý zápas. Fanoušky máme fantastické a podporu vnímáme v Budějovicích i v širokém okolí. Věřím, že v extralize bychom od prvního zápasu všechny vyprodali. Pro hráče i trenéry je něco úplně jiného hrát před prázdným hledištěm. Jako hráč jsem to nikdy nezažil a jsem strašně rád, že jsem něčím takovým nikdy nemusel procházet. Je mi líto kluků na obou stranách, ale nedá se nic dělat. Taková jsou nařízení a my je neovlivníme,“ jen bezmocně pokrčí rameny. „Jsme tady od toho, abychom tohle všechno zablokovali a šli na led s tím, že chceme zápas vyhrát,“ dodá odhodlaně.

Vzhledem k absenci diváků jsou na ledě dobře slyšet pokyny ze strany trenérů. Prospal to ale jako nějakou výhodu nevidí. „Hokej je tak rychlá hra, že jestliže hráč neví, jakou roli má v týmu plnit, tak to stejně nejde stihnout ze střídačky nějak regulovat. Jako trenér máte jakousi možnost zápas ovlivnit, ale hráči na ledě jsou zodpovědní za to, co se tam děje,“ má jasno.

Co ho poměrně dost trápí, je marodka jeho týmu. „Máme velké starosti se sestavou,“ připouští. „Mimo hru jsou tři zranění útočníci, ale nerad bych o tom dopředu mluvil,“ omlouvá se.