Mladý obránce Mikuláš Hovorka se rychle vypracovává v oporu hokejového Motoru České Budějovice. Ladislav Kolda, legenda klubu, nyní věnuje své zkušenosti mladým talentům a pozoruje jejich pokrok.

Bývalý reprezentační obránce Ladislav Kolda trénuje mládež Motoru. V čem liší od Mikuláše Hovorky? | Video: Deník/ Kamil Jáša

Aktuálně je nejperspektivnějším obráncem hokejového Motoru Mikuláš Hovorka. Je pravák, má skvělé parametry. Stejně jako před léty Ladislav Kolda. Fanoušci Motoru si na něj určitě moc dobře pamatují.

Aktuálně se Kolda věnuje v Motoru České Budějovice mládeži. "Máme šikovné hráče," pozoruje přímo při tréninku osmáky. Trénují každý den a zlepšují se. "Chtějí na sobě pracovat," říká Kolda. Důrazný obránce s tvrdou střelou začínal s hokejem právě v osmé třídě v tehdejším týmu KDPM, dnešním měřítkem už by to bylo pozdě, malí hokejisté začínají o hodně dřív. Od dorostu Kolda oblékal dres Motoru. V nejvyšší soutěži během jedenácti sezon zvládl více než 400 zápasů a zaznamenal 57 branek. Na svém kontě má i starty za reprezentaci ČSSR.

V klubu trénuje a pozorně sleduje své následovníky. Třeba právě zmiňovaného Hovorku. "Udělal obrovský progres. Během dvou let vystřelil do pozice velmi slušného obránce, doufám, že mu to půjde i dál." Ladislav Kolda se při pohledu na Mikuláše Hovorku v čase nevrací. Sám sebe před čtyřiceti roky v Hovorkovi nevidí. Proč? Vysvětlí to sám. Na videu u tohoto článku.