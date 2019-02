České Budějovice – Dvě nepovedená domácí utkání, ve kterých brali hokejisté ČEZ Motoru pokaždé jen bod, znamenají, že jejich první místo na konci základní části WSM ligy je poměrně citelně ohrožené. Druhá Jihlava totiž dotírá a ztrácí už jen tři body. „Základní část chceme za každou cenu vyhrát," odhodlaně hlásí kapitán týmu Filip Novák (34 let).

Filip Novák | Foto: Deník/ Jan Škrle

V tomto týdnu mají Jihočeši hodně náročný program. V úterý je čeká dohrávka v Prostějově (17), ve středu se představí v Benátkách nad Jizerou (17.30) a v sobotu budou hostit Havířov (17).



V posledních dvou zápasech jste doma poztráceli čtyři body. Kde vidíte hlavní příčinu tohoto selhání?

Ty body jsem hodili do vzduchu. To je fakt. Náš největší problém je v tom, že dokážeme hrát proti silným týmům. Náš výkon bývá zodpovědnější. Když pak přijede někdo ze spodních pater tabulky, tak nám disciplinovanost trochu chybí, což se nám nevyplácí. Po zbytečných chybách inkasujeme laciné góly a pak ztrácíme zápasy. Naposledy s Litoměřicemi to bylo markantní. Měli jsme si výhru uhlídat při hře hostí bez gólmana. Co se potom stalo v prodloužení, to bylo hodně nešťastné.



Vy jste byl osobně u tohoto momentu, kdy dali hosté gól po pravděpodobném, i když milimetrovém ofsajdu. Jak jste to viděl vy?

Viděl jsem ofsajd a přestal jsem hrát. Byl tam humbuk a myslel jsem, že byl i odpískaný. Samozřejmě to byla moje chyba. Měl jsem to dohrát do konce. Nechal jsem se zblbnout.



Na pozápasovou tiskovku přišel trenér Stavjaňa hodně rozmrzelý. Byla v kabině po utkání velká bouřka?

Trenér se zlobil oprávněně. Už jsme měli i pohovory. Byl to špatný zápas. Dostávali jsme góly po zbytečných chybách. Otočili jsme to, ale třikrát jsme si nechali soupeře vyrovnat. V play off bude spousta takhle vyrovnaných zápasů. Musíme se je naučit vyhrávat. Přes to vlak nejede.



Velkou bolestí vašeho týmu jsou přesilovky, do kterých býváte často nasazován. Kde je problém, že v nich máte tak nízkou úspěšnost?

Přesilovky se nám nedaří a pořád se nám nevede najít recept na zlepšení. Hlavní problém je v tom, že se v útočném pásmu neudržíme na puku. Už to začíná být až trochu křeč. Může to být částečně i tím, že se složení útoků mění podle toho, jak se kluci uzdravují, a přišli i noví hráči. Věřím, že to chce jenom čas. Přesilovky už nás ale trápí docela dlouho. To je pravda. Přitom na tréninku se jim hodně věnujeme a tam se nám celkem daří. Ale přijde zápas a je to zase to samé. Měli bychom také víc střílet. To je náš další problém. Ale mohu slíbit, že uděláme maximum, abychom přesilovky zlepšili. A to co nejdříve.

Po zranění Lukáše Květoně jste převzal jeho kapitánské céčko. Byl jste zvolen, nebo vás trenéři jmenovali?

Byl jsem jmenován.



Už jste byl v minulosti v nějakém jiném klubu kapitánem?

Dlouho jsem byl v Dynamu Moskva asistentem a nějaký čas jsem také kapitánoval. Je to samozřejmě zodpovědnost, ale zase to pro mě není něco úplně nového.



Přibyly vám nějaké nové povinnosti?

Kapitán musí jít především příkladem na ledě. Připravit kluky na zápas a vyhecovat je. Spolupracovat s trenérem.



Do vašich kompetencí spadá i komunikace s rozhodčími?

Ano. S rozhodčími se snažím komunikovat, ale je to celkem marné…



Čekají vás ve dvou dnech dva zápasy venku. Kolik bodů přivezete?

Plný počet. To znamená všech šest.



Hodily by se, protože druhá Jihlava ztrácí už jenom tři body. Je vaším cílem udržet první místo na konci základní části soutěže?

Je to tak. První místo chceme za každou cenu udržet. To je náš cíl pro závěr základní části. Třeba se nám teď bude venku hrát lépe, když nebudeme pod takovým tlakem. Doufejme, že nám to pomůže. Každopádně budeme muset začít oba zápasy v úplně jiném tempu. Nesmíme žádného soupeře podcenit. A hlavně musíme vydržet se stoprocentní koncentrací až do konce. Ne, že dáme dva góly a pak přestaneme hrát.



S Prostějovem jste v minulém týdnu prohráli po nájezdech. Poučíte se z tohoto duelu?

Viděli jsme ten zápas na videu a Prostějov určitě k poražení byl. Měli jsme šance a ty musíme proměňovat. Dobře se na utkání připravíme a věřím, že vyhrajeme.