Bývalí hokejisté Motoru České Budějovice se sešli ve Františkově u Suchodola nad Lužnicí. Byli jsme přímo u toho, když legendární útočník František Čech zpíval oslavný chorál. Proč? Hrával hokej za Duklu Jihlava, za Slavii Praha, za Motor České Budějovice. Ale fandí fotbalové Spartě!

Setkání bývalých hokejistů Motoru ve Františkově. František Čech slaví zisk sparťanského fotbalového titulu | Video: Deník/ Kamil Jáša

Často fanoušci na sportovních stadionech skandují: Kdo neskáče, není Čech! V osmdesátých letech minulého století v Českých Budějovicích se nad ledem studeného stadionu na soutoku Malše s Vltavou neslo: Čech, Čech, Čech, Franta Čech! "Tři góly proti Crhovi. Tři blafáky. Jeden jako druhý," ukazuje legendární českobudějovický křídelní útočník. "Tam to bylo. Do branky směrem k Háječku."

Zápas začal "břevínky". Podívejte se na video. Souboj Radimů. Kokeše a Pouzara

Jeho příběh asi znáte. Začínal ve Slavii. Duší ale je fanouškem Sparty. Hokejové i fotbalové. Zní to neuvěřitelně. V Motoru České Budějovice už je půl století! "Blíží se to. Už tady budu padesát let," potvrdil. Přijel společně se svými kamarády do Františkova, reportáž ze společného setkání ještě čtenářům Deníku nabídneme. Všechny pozval do ráje cyklistů Miroslav Bláha. Místo, kde se věnuje manželce, cykloturistům a teď i bývalým spoluhráčům, pojmenoval nezvykle: Před Prdelí. Podívejte se na video, jak vesele František Čech oslavuje zisk titulu fotbalové pražské Sparty.