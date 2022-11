Pískot. Hlasitý. Téměř ohlušující. Přitom na ledě se neudálo nic, proč by se fanoušci některého z týmů měli zlobit. Z reproduktorů vyhrávala ruská písnička. Kalinka, ka - ka lin… Diváci reagovali okamžitě. "To nám nehraj! Ruskou písničku tady nechceme!

A kotel ještě přidal na adresu moderátora nepublikovatelný popěvek. "Mrzí mě to, omlouvám se," sypal si po zápase popel na hlavu oblíbený jihočeský moderátor David Kropík. "Mám tuto písničku připravenou v počítači, je pravda, že v této době vhodná není," vyprávěl. I jeho ale bouřlivá reakce fanoušků zaskočila. Budvar arénou, kde fanoušci tradičně opěvují Motor, se nesl chorál o tom, že: DJ je…

Doba se změnila. Rusové válčí na Ukrajině a zpívat jejich písničky nikdo nechce. Stále ještě nevíte, o jakou melodii jde? Poslechněte si audio přiložené k tomutu článku. Amatérský záznam z koncertu Alexandrovců s Karlem Gottem v Českých Budějovicích. Kde se odehrával? Ano. V Budvar aréně. Tam, kde se v neděli večer na Kalinku pískalo, se před několika lety bouřlivě aplaudovalo.

Zdroj: archiv Deníku

Video u článku nabízí písničku v provedení Alexandrovců při jejich turné v ČR, amatérský záznam ukazuje pohled na sbor Rudé armády, který zpívá Kalinku v Olomouci.

Po rozpoutání války Ruskem na Ukrajině je reakce českobudějovického publika pochopitelná. "Už Kalinku hrát nebudu," vzkazuje fanouškům Motoru moderátor David Kropík.

Důležité jsou tři věci. Brusle, puk a hokejka. A led. Jaký je v Budvar aréně?

Nic to ale nemění na tom, že písnička, která dlouhou dobu byla považována za lidovou píseň, ve skutečnosti však slova i hudbu napsal roku 1860 hudební skladatel, literát a folklorista Ivan Petrovič Larionov (1830-1889), je chytlavá a ve společném provedení Alexandrovců a Karla Gotta zní úžasně. Schválně si ji připomeňte třeba v audiosouboru přímo u toho článku. Světové proslulosti Kalince dobyla právě interpretace v přepracování Alexandra Vasiljevieč Alexandrova sborem, který Alexandrov v roce 1928 založil. Slavní Alexandrovci ji rozšířili do celého světa. A kdybyste si třeba doma chtěli zazpívat, a patříte do generace, která ještě umí azbuku:

Калинка, калинка, калинка моя!

В саду ягода малинка, малинка моя!