Gólman Patera má menší zdravotní problémy, takže se do hostující branky postavil Čiliak a záda mu kryl ze střídačky Strmeň. Mezi deseti útočníky figuroval podruhé v sezoně zkušený Adamský, který má střídavé starty z Havířova. Na domácí soupisce nechyběl americký obránce Allen, jenž ve městě automobilů hostuje právě z jihu Čech.

Od prvních minut se začalo oboustranně svižně. Samotný začátek vyzněl pro domácí, pak byl ale aktivnější Motor. Dlouho se hrálo bez jediného vyloučení i větších šancí. A také skoro bez přerušování. Příliš na tom nezměnily ani dvě přesilovky hostí v závěru úvodního dějství. První třetina byla vyrovnaná, na střely na branku ji vyhrál Motor 9:7.

„Věděli jsme, že Budějovice dobře bruslí, což se také potvrdilo. Je to zatím takový ulítaný zápas ve vysokém tempu. Musíme dodržovat krátká střídání, abychom stíhali,“ zhodnotil bezbrankovou první třetinu domácí útočník David Ciencala.

Jenže po změně stran přišel další z řady smolných gólů, které letos Jihočeši dostali. Kanadský bek Mitch Fillman, jenž strávil tři sezony v Motoru, vypálil od modré a po nešťastném odrazu od Voženílkovy brusle zamířil kotouč do českobudějovické branky. Čiliak reagovat nemohl, pro Fillmana se jednalo o jeho premiérový extraligový gól.

Vyrovnání měl na holi Karabáček, ale po slibné akci Krošelje nepřekonal. To se povedlo až Formanovi poté, kdy hosté soupeře zmáčkli a dorážka hosta ze Sparty byla pohotová a přesná.

Hosté vyrovnávací branka pořádně vyburcovala. Rothovu přesilovková tutovka ještě skončila v Krošeljově lapačce, ale v polovině zápasu už parta trenéra Prospala vedla. Suchánkova bomba se odrazila od zadního mantinelu a Prokeš ho bekhendem šikovně procpal do sítě. Také pro českokrumlovského rodáka se jednalo o první gól v extralize.

Pojistku mohl přidat v přesilovce Gilbert. Krošelj ho vychytal a poté se zraněním zamířil do šatny. Nahradil ho Růžička. Ještě do konce druhé třetiny se Boleslavi podařilo vyrovnat, když gólmanu Čiliakovi prošla mezi betony dorážka Bičevskise. To byla věčná škoda, protože hosté byli ve druhé třetině lepší a na střely ji vyhráli 12:4, ale stav byl 2:2…

„Hrajeme velice dobře, je to otevřený zápas. Škoda, že jsme neodskočili na dvoubrankový rozdíl. Hlavy dole nemáme. Věřím, že to ve třetí třetině urveme,“ neztrácel víru autor prvního gólu hostí Miroslav Forman.

Jenže Motor opět ukázal, jak dokáže ve třetí třetině ztratit zápas. Hned po změně stran dostali hosté v průběhu pouhých pětatřiceti vteřin dva góly a bylo zle. Nejprve se po prohrané buly trefil přesně pod horní tyčku Kousal a krátce poté zakončil přečíslení dva na jednoho střelou mezi Čiliakovy betony Jääskeläinen.

Ale Jihočeši to nezabalili. V přesilovce snížil svým druhým gólem střelou z první nejlepší hráč hostí Forman.

Přestože měli po zranění Pýchy a Rotha jen čtyři beky, mohli hosté vyrovnat. Michnáčovi ale překazila radost boleslavská defenziva. Domácí žádné velké drama nepřipustili, V přesilovce dal svůj druhý gól Jääskeläinen a bylo po nadějích – 5:3.

Hosté to ještě zkusili v power play, navíc hráli dvojnásobnou přesilovku, ale Adamský už stačil jenom snížit.

Branky a nahrávky: 23. Fillman (Ciencala), 38. Bičevskis (P. Kousal, Flynn), 41. P. Kousal (Najman), 42. Jääskeläinen (Bernad), 54. Jääskeläinen (Šťastný) – 27. Forman (Vydarený, Prokeš), 30. Prokeš (Suchánek), 44. Forman (Zd. Doležal, Plášil), 60. Adamský (Michnáč, Suchánek). Vyloučení: 7:3 (navíc dom. Ševc 10 min.), využití: 1:1. Rozhodčí: Šír, Mrkva – Špůr, Axman. Bez diváků.

Ml. Boleslav: Krošelj – Ševc, Hrbas, Pláněk, Šidlík, Fillman, Bernad, Allen – Šťastný, Ciencala, Lunter – Kotala, G. Szturc, Jääskeläinen – P. Kousal, Najman, Flynn – J. Stránský, Bičevskis, J. Strnad. Trenéři Rulík a Patera,

Motor: Čiliak (34. J. Růžička) – Plášil, Pýcha, Slováček, Vydarený, Roth, Suchánek – D. Voženílek, Jonák, Christov – Zd. Doležal, Gilbert, Forman – Karabáček, Prokeš, Adamský – Michnáč. Trenéři: Prospal a Totter.