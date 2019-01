České Budějovice – Třetí sezonu je oporou hokejistů druholigového David servisu. Někdejší kapitán českobudějovických extraligových juniorů Jiří Ferebauer (29 let) dal v sobotním utkání s Novým Jičínem (5:4) vítězný gól a výrazně tak pomohl utnout nepříjemnou třízápasovou sérii porážek.

Jiří Ferebauer | Foto: Deník/ Jan Škrle

Bylo těžké udolat zarputilého protivníka?

Z naší strany to bylo odmakané utkání. Prohrávali jsme 0:1, potom jsme to otočili až na 3:1, soupeř ale ještě dvakrát vyrovnal. Skóre se pořád přelévalo. Každopádně to byl náročný zápas, který jsme zvládli v závěrečných minutách, když jsme dobře sehráli přesilovku a rozhodli o našem vítězství. Přišla přihrávka a já už jsem to dával víceméně do prázdné branky. Tohle kdybych neproměnil, tak by to byl můj prohraný zápas. Celkově to byl ale výborný týmový výkon. Odmakali jsme celý zápas. Určitě jsme si zasloužili vyhrát. Do nového roku jsme vstoupili tou správnou nohou a věřím tomu, že se budeme tabulkou posouvat výš a výš.



Váš gól z přesilovky padl po nacvičeném signálu?

Byla to jedna z variant, ale před brankou jsem se ocitl náhodou. To musím přiznat. Chtěli jsme to sehrát úplně jinak (smích). Byla to improvizace, která ale přinesla vítězný gól.



V tabulce se pohybujete ve spodních patrech, přitom jste chtěli být o dost výš. Je náročné na psychiku se s tím vyrovnat?

Soutěž je těžká a vyrovnaná. Není tam nikdo, o kom byste mohli říct, že je dole a jistě ho porazíte. Jezdíme hrát zápasy na Moravu. Ve starém roce se nám moc nedařilo a naše výsledky byly dost na houpačce. Teď jsme dobře začali nový rok a věřím, že v tom budeme pokračovat. Zázemí na stadionu u pana Pouzara máme výborné, ale většina kluků chodí do práce a máme také své povinnosti. Na tréninku se pokaždé nesejdeme všichni, ale tréninky mají svou kvalitu. Ale moc nás není a vinou zranění jsme přišli o několik hráčů. O to je to složitější.