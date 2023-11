Na osmém místě extraligové tabulky se ziskem 26 bodů tráví reprezentační přestávku hokejisté Banes Motoru České Budějovice. První část sezony zhodnotil pro Deník hlavní trenér Ladislav Čihák.

Zaplněná Budvar aréna slaví vítězství nad Kometou Brno. | Video: Deník/ Pavel Kortus

V osmnácti prvních zápasech jste nasbírali šestadvacet bodů a jste na osmém místě extraligové tabulky. Jste spokojeni s touto bilancí?

Když to řeknu upřímně, mohli jsme mít víc bodů, protože byly zápasy, kdy jsme je ztratili. Zároveň jsme ale získali body v utkáních, ve kterých jsme nebyli lepším týmem. Extraliga je strašně vyrovnaná. Ale nedokážu odpovědět, jestli jsme spokojeni. V určitých fázích jsem byl velice nespokojený a v jiných zase spokojený. Je to takové padesát na padesát. Jsme rádi, že nejsme namočeni dole, ale zároveň by se nám líbilo, kdybychom byli o něco výš.

Blížil se poslední zápas s Kometou Brno nebo třetí třetina duelu s Pardubicemi vašim představám, jak by tým mohl hrát?

Ano. S Kometou tam byl jenom ve třetí třetině vykřičníček, kdy jsme dostali dva góly a docela to s námi zamávalo. To by se nemělo stát, ale i tak jsme to uhráli. Kometa je silný tým, který získal v poslední době hodně bodů a šel z posledního místa nahoru. S Pardubicemi jsme si dokázali, že můžeme zatlačit i největšího favorita celé soutěže. Na druhou stranu byla utkání, kdy jsme byli jasně dominantní, ale neuhráli jsme je v prodloužení nebo v nájezdech.

Zatímco doma se vám daří celkem dobře, v tabulce vám chybí více bodů z venkovních utkání. Co s tím?

To je velký problém a musím na tom strašně moc zapracovat. Hodně se o tom bavíme. Je to o hráčích, aby se i na venkovní zápasy dobře připravili. Týmy, které chtějí být nahoře, nebo alespoň bodově v klidu, musí umět hrát i venku. Podmínka samozřejmě je, že je třeba vyhrávat a bodovat doma.

Klíčovou roli v dnešním hokeji hrají přesilovky. V jejich využívání jste s úspěšností necelých třinácti procent druzí nejhorší v celé soutěži. Přitom v kádru máte dost kreativních hráčů, kteří by v těchto situacích měli dávat góly.

Na přesilovkách hodně pracujeme na videu i na ledě a už nás to trápí delší dobu. Věřím tomu, že se to zlepší. Udělali jsme pár změn, ale nemůžete to zase úplně překopat. To nejde. Máme hráče, kteří tady jsou od toho, aby v přesilovkách dávali góly. Jsem rád, že jsme si v ní teď pomohli proti Kometě. To byla taková první vlaštovka. Pokud přesilovky zjednodušíme a začneme puky posílat více na branku, tak třeba góly začneme dávat.

Nízký počet vykazuje mužstvo i ve statistice četnosti střelby při přesilových hrách. Nabádáte hráče, aby více stříleli?

To jsou spojené nádoby. Potřebujeme zjednodušení, abychom puky házeli na branku zprostředka i z krajů a snažili se dávat góly z odražených kotoučů. Jako teď s Brnem, kdy to Honza Štencel nahodil a Jáchym Kondelík dorazil. To souvisí s četností střelby. My to hodně přidržujeme a čekáme na takovou tu jednu šanci. Je to o rozhodnutí kluků na ledě. Potom se o tom bavíme, oni to vidí a přiznají chybu, ale důležitá je realita na ledě, kde se to musí zrealizovat.

Při hře v oslabení naopak patříte k nejlepším v extralize a navíc jste v početní nevýhodě dali už šest gólů, což je nejvíce ze všech týmů. S touto herní variantou můžete být spokojeni?

Oslabení jsme dobře nastartovali a měli jsme v nich výborná čísla. Hlavně v bránění. Teď jsme nějaké góly vyfasovali a čísla nám šla trochu dolů, ale pořád jsou velice slušná. Hodně na tom děláme. Góly vstřelené v oslabení, to je skvělý extrémní bonus. Vždycky tím soupeře dostanete trochu do kolen. Jsem rád, že nám to vychází, ale základ je pro mě, abychom v oslabení neinkasovali. Góly čekám od hráčů ve hře pět na pět a v přesilovkách. Rádi bychom zase zvedli čísla ve speciálních týmech, v přesilovkách i v oslabeních.

Hráče na případné branky i v oslabení máte, především Jan Ordoš a Martin Beránek dokáží ujet a dát gól.

Ano. Máme kluky, kteří umí odjet, jsou rychlí, dokáží se prosadit a jsou přímočaří.

V brance sezonu odstartoval skutečně výbornými výkony Dominik Hrachovina, ale tu úplně top výkonnost neudržel. Vnímali jste to podobně?

Na to je jednoduché vysvětlení. Hrášek měl skvělý začátek a pochytal strašně moc chyb, které jsme udělali. Potom jsme bohužel za všechno byli potrestaní, ale pramenilo to z toho, že jsme měli období, kdy mu ani tým nepomohl. Byly to spojené nádoby. Viděl jsem, že nás zápasy stojí hodně sil, ale neuhrávali jsme je v prodloužení a v nájezdech. Ale body jsme sbírali, což je pozitivní. Nesbírat body je průšvih. Hrášek je kvalitní gólman, který se umí dobře připravit. Teď máme dva vyrovnané brankáře, kteří se dobře doplňují, za což jsme rádi. Sezona je dlouhá a věřím, že jejich čísla půjdou ještě nahoru.

Neměl Jan Strmeň dostat příležitost dřív, protože jakmile naskočil od začátku zápasu do branky, tak obstál a pokaždé vychytal vítězství?

To jsou takové fanouškovské spekulace, které nemám rád. To vymyslí někdo v hospodě u půllitru. Za mě jsou to nesmysly, které nemám rád. Takhle to máme nastavené a hodně se o tom s gólmany bavíme. Všechno je založené na nějakém profesionálním nadhledu a pohledu. Po bitvě je každý generál, to neuznávám. Takže odpověď zní ne. Takhle jsme to načasovali a věřím, že naše rozhodování bude dál dobré. Teď jsme se rozhodli pro Honzu, což nám naštěstí vyšlo. Věřím, že to tak bude i nadále. Že za to kluci vezmou a budou oporami.

Překvapil vás a potěšil svými výkony obránce Mikuláš Hovorka, který se stává klíčovým zadákem mužstva?

Potěšil. Oproti přípravě zjednodušil svou hru. Naslouchá a snaží se pracovat. Má samozřejmě velké rezervy ve hře s kotoučem, ale pracuje na tom. Snáší kritiku, neuráží se a dokáže se z ní poučit. Přál bych mu, aby měl stále lepší a lepší zápasy, čísla mu šla stále nahoru, ale hlavně aby dobře bránil. To je u obránců stále to nejpodstatnější a zatím se mu to daří.

V průběhu sezony se ze zámoří vrátil Jáchym Kondelík a rychle se vypracoval do role prvního centra. Je to pro vás velká posila?

Přesně tak. Jáchym je pro nás extrémní pomoc a posila. Je to budoucnost týmu, pokud si udrží výkonnost. Je to také kluk, který na sobě pracuje na ledě i u videa. Mladý hráč, jenž toho má strašně moc před sebou. Když na sobě bude pořád stejně pracovat, tak se může posunout ještě výš.

Jak velký problém je pro vás dlouhodobě zranění Lukáše Pecha?

Je to obrovská ztráta. Lukáš je zkušený hráč, velmi šikovný na puku. Začátek sezony mu úplně nevyšel. Starší hráči se ale rozehrávají pomaleji a u něj jsem cítil, že by to mohlo přijít. Odehrál dva skvělé zápasy, ale zase onemocněl. Neměl štěstí a je to pro nás extrémní ztráta.

Budete chtít po vedení klubu, aby za něj přivedlo hráčskou náhradu?

Na to aktuálně není prostor. Máme dost svých hráčů, kteří se teď mohou ukázat a s nimiž chceme pracovat. Je na nich, aby převzali otěže. Budu jedině rád, když se to někomu podaří.

Extraliga má nyní reprezentační přestávku. Jak ji vyplníte?

Kluci měli dva dny volno a volno dostanou i na víkend. Jinak budeme hodně trénovat. Tréninky budou velice náročné.

Adam Kubík s Janem Ordošem jsou s reprezentací na Karjala Cupu. Berete to jako ocenění vaší práce, nebo spíše drobnou komplikaci?

Je to odměna, není to žádná komplikace. Klukům to strašně moc přeji. Oba sem přišli jako noví, dali jsme jim vůdčí roli a oni se jí dobře zhostili. Věřím, že v tom budou pokračovat a jsem strašně rád, že jim to vyšlo. Je to příklad i pro ostatní hráče, že pokud se práce dělá pořádně, tak může přijít taková odměna.