V lednu hrál českobudějovický tým pravidelně tři zápasy v týdnu a po takovém zápřahu přišla přestávka vhod. „Je to tak. Zápasů bylo na české poměry hodně,“ přikývne kouč. „Kluci si odpočinuli fyzicky i mentálně. Pro některé byla přestávka načasovaná opravdu ideálně,“ usměje se.

Odpočinek byl v průběhu pauzy důležitý, ale mužstvo také poctivě trénovalo. Hráči toho nabruslili skutečně dost. „Pauza je důležitá hlavně z toho pohledu, aby se dali do pořádku kluci, kteří mají nějaké zdravotní neduhy. Samozřejmě je třeba také potrénovat, ale nevěřím tomu, že se dá něco dohnat během týdenní přestávky. Jakmile nemáte natrénováno do této doby, tak to těžko budete honit na poslední chvíli. Jde spíše o to, aby si tým odpočinul před nejdůležitější fází sezony. Pro nás určitě,“ přemítá trenér.

Na konci ledna byla uzávěrka přestupů. Motor také nelenil a rozšířil kádr. Pro závěr sezony tak bude mít k dispozici tři gólmany, devět obránců a sedmnáct útočníků. „Před rokem jsme měli výrazně užší kádr a daleko více jsme využívali mladé hráče z naší juniorky. Letos pro ně od začátku sezony až tak velký prostor není, jelikož je kádr rozšířenější a také kvalitnější, než byl loni. Podařilo se nám přivést dobré hokejisty. Jsme na tom daleko lépe, než jsme byli ve stejnou dobu v minulém ročníku. Soustředili jsme se na to, abychom měli dostatečný počet hráčů pro případ, že by se něco stalo,“ vysvětluje Prospal.

Příliš úzký kádr, to byl jeden z aspektů, na který Motor v závěru minulé sezony doplatil. „Věřil jsem užšímu kádru, který jsme měli. To se ukázalo jako chyba. Na konci přestupního termínu jsme tehdy nikoho nepřivedli, což se nám svým způsobem vymstilo. Proto jsme letos byli aktivnější a přivedli jsme daleko více hráčů. Máme dostatečný počet útočníků i obránců. Navíc univerzál Kuba Babka je schopen zaskočit i v obraně, což nám několikrát v sezoně předvedl,“ pochvaluje si.

Gólmanský tandem Klouček – Strmeň rozšířil hostující Adam Brízgala z Kladna. „Především musím zdůraznit, že s výkony našich dvou současných gólmanů jsme spokojeni. Ale nezastírám, že jsme se zajímali o Patrika Bartošáka. Jeho jméno se objevilo na trhu a byl by to někdo, kdo by zvedl kvalitu našeho týmu. Ale nemělo to nic do ničení s tím, že bychom nevěřili našim gólmanům. Máme tady dva mladé kluky, kteří mají budoucnost před sebou. A k nim Honzu Strmeně, který je přece jen o něco starší,“ vypráví trenér o situaci na brankářském postu.

Aby mohl kterýkoliv hráč zasáhnout do případného finále play off, musí mít v sezoně odehraných v daném klubu alespoň patnáct zápasů. U brankářů se jako start počítá i varianta, kdy zůstanou připraveni jenom na střídačce, ale jsou uvedeni v zápisu. „Proto až do konce dlouhodobé části bude Adam Brízgala chodit do všech zápasů jako jednička nebo dvojka. Ale určitě si zachytá, stejně jako ostatní dva gólmani. Zátěž na ně rozdělíme,“ ujišťuje.

Širší kádr se mu hodí i u hráčů v poli. „Jsme v pozici, kdy některým klukům můžeme dát volno před nejdůležitější fází sezony,“ chválí si. „Kádr bude v nejbližších zápasech rotovat.“

Rozhodně to však neznamená, že by tým posledních deset duelů nadstavby nějak vypouštěl. „Chceme vyhrávat a každý zápas budeme hrát na vítězství. Já to tak mám a nechci prohrát ani v bagu,“ usměje se. „Určitě do žádného utkání nepůjdeme s tím, že je nám to jedno a jenom se připravujeme na to, co bude od půlky března. To určitě ne,“ ještě jednou zdůrazní.

Jediná věc, která kouče trápí, je marodka, na které jsou momentálně dva útočníci a dva obránci. Do hry stále ještě nezasáhne útočník Roman Přikryl. „Ještě není zdravý. Na tréninku stále nemůže chodit do kontaktu a není to na sto procent. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Jeho stav se každým dnem zlepšuje,“ říká.

Zatímco fit a k dispozici už je Václav Karabáček, tak naopak chybí Martin Beránek. „Dostal úder při utkání v Litoměřicích a stále je otřesený. Přišel tak i o akci reprezentační devatenáctky.“

Mimo hru zůstávají též obránci Karel Plášil s Niklasem Pavlem. „Lékaři u Karla konečně přišli na diagnózu, co by mu mohlo být. Byla to zapeklitá situace, protože se strašně dlouho nevědělo, co mu vlastně je. Karel se necítil stoprocentně a po zátěži mu nebylo dobře. Teď už bychom měli vědět, co mu je, a dostal nějaký čas na to, aby se z toho dostal. Byl bych rád, kdyby se k nám zase co nejdříve připojil, protože pro nás je to strašně důležitý obránce,“ přeje urostlému bekovi brzký návrat.

Počítat ještě nemůže ani se švédským bekem Pavlem. „Stále má na ruce sádru, takže u něj se nedá nic urychlit. Stalo se mu to bohužel v době, kdy hrál velmi dobře a byl pro nás platným hráčem. Využíval ve třetí obraně fyzickou hru, ve které je silný. Je to škoda. Uvidíme, jak na tom bude, protože dlouho nebruslil,“ lituje.

Trenér Prospal věří, že pro play off by mohl mít k dispozici kompletní kádr i se všemi současnými marody. „Strašně moc bych si přál, aby to tak bylo,“ přikývne.

V příštím týdnu čekají jeho svěřence tři zápasy na Moravě. Na začátku ledna je spojili v jeden čtyřdenní trip. „Chtěli jsme to zase spojit, abychom si cestu zjednodušili a odehráli tři zápasy ve čtyřech dnech. Nemohu říct, že by nám soupeři nechtěli vyjít vstříc, ale prostě se to tentokrát nepodařilo. Takže pojedeme na dva zápasy do Poruby a Havířova. Pak se vrátíme a v sobotu vyrazíme do Havířova,“ vypočítává.

Ve středu čeká Jihočechy těžký zápas na Slavii. „Bude to náročná prověrka. Slávisté se v poslední době prezentují výborně výsledkově i herně. Mají mladé hráče, dobře jim chytá gólman. Dvakrát za sebou nás porazili a určitě to pro nás bude kvalitní test. Jsem rád, že po pauze hrajeme zrovna proti tomuto týmu,“ zdůrazní.

Václav Prospal už také přemýšlí o tom, co bude v příští sezoně. „Bavíme se o tom s generálním manažerem Standou Bednaříkem a verbálně jsme svým způsobem domluveni, jak by to mělo vypadat. Smlouva ale ještě podepsána není. Trenérsky se mi v Motoru líbí, v Budějovicích jsem vyrostl a chtěl bych klubu něco vrátit. Byl bych rád, kdybychom se posunuli o level výš. Pokud by se nám to podařilo, tak bych tady rád ještě rok pokračoval. Tak jsem domluvený i doma, protože rodina u mě hraje největší roli. Není to jednoduché, když manželku s dcerami nechávám v Americe. Sice od nich mám obrovskou podporu, ale nejsme spolu,“ uvědomuje si.