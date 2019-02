České Budějovice -Reprezentační přestávka hokejistům HC Mountfield moc neprospěla. V dalším pokračování extraligy totiž podlehli Znojmu po utrápeném výkonu 0:3. Prohráli doma podruhé za sebou a ve dvou utkáních na vlastním ledě nedali ani gól.

V Budějovicích populárního Josefa Jandače střídá na postu hlavního trenéra HC Mountfield Ernest Bokroš. | Foto: Deník/ František Panec

Jihočeši tentokrát postrádali především větší nasazení a bojovnost. „Nehráli jsme dobře,“ souhlasí asistent trenéra Milan Černý. Vytvořili jsme si velice málo šancí na to, abychom zápas mohli vyhrát. Spokojeni být nemůžeme,“ nechtěl asistent nijak omlouvat výkon týmu.

Sportovní manažer Jaromír Látal volil daleko silnější slova. „Jsem zklamán přístupem hráčů k utkání. Je vrchol, abychom ve druhém utkání za sebou nebyli schopni vstřelit ani branku. Takhle hráči k zápasům nemohou přistupovat. Je to trapné vůči divákům i všem ostatním. Musí začít sami u sebe a dát do toho mnohem víc, než dali v posledních dvou zápasech,“ bouřil Látal na pozápasové tiskovce. „Je to obrovské zklamání.“

Vítězství v základní části soutěže mají Jihočeši nadále zcela ve své moci. „Zbývají ještě tři zápasy. Musíme v nich bodovat, abychom potvrdili první místo. Budeme ale muset hrát jinak než se Znojmem,“ připouští Černý.

Již včera českobudějovická výprava odcestovala do Třince, kde dnes nastoupí k utkání 50. kola soutěže.

