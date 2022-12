"Tři góly proti Crhovi. Tři blafáky. Jeden jako druhý," ukazuje na videu legendární českobudějovický křídelní útočník. "Tam to bylo. Do branky směrem k Háječku," namířil prst na místo, které Jihočeši dobře znají. Asi si ho dlouho pamatoval i bývalý brankář Pardubic a československé reprezentace, který byl prvním československým gólmanem, který nastoupil v NHL. Možná i v klubu Toronto Maple Leafs vyprávěl, jak ho Franta Čech z Budějovic třikrát za sebou neuvěřitelně vykoupal…

Čechův příběh nejspíš znáte. Začínal ve Slavii. Duší ale je fanouškem Sparty. I té fotbalové. Zní to neuvěřitelně. V Motoru České Budějovice už je půl století! "Blíží se to. Už tady budu padesát let," potvrzuje.

Za ty roky u ledu prožil krásné chvíle. jako hráč i jako trenér. Na ty horší už zapomněl. "Bylo to krásné, škoda, že se to nedá vrátit." To je pravda. Spravedlnost v tomto směru funguje naprosto dokonale. "Samozřejmě byly chvíle, kdy jsem měl chuť nejradši všeho nechat, ale krásné okamžiky převažovaly. Je na co vzpomínat." To tedy! V dresu Motoru České Budějovice nasázel za 12 sezon 161 gólů. Všechny v nejvyšší soutěži! Fanoušci na jeho blafáky vzpomínají dodnes.

Věděli jste, že poprvé přijel do Českých Budějovic jako host? Jako malý žáček Slavie Praha. "Byl to vánoční turnaj, jedli jsme v "Mlíčňáku", ten je pořád stejný," vzpomíná František Čech s úsměvem pod hustým plnovousem. "Mlíčňák", obchod na centrálním českobudějovickém náměstí s kakaem, jahodovým koktejlem a chlebíčky si pamatují celé generace… "Na turnaji tehdy hrály Sparta, Slavia, Budějovice a Jihhlava," vysypal František Čech z rukávu, jako by se všechno odehrálo teprve včera. Střechu nad ledem byste tehdy "na zimáku" hledali marně. Zimní stadion v Č. Budějovicích hokejisté slavnostně otevřeli 27. října roku 1946, zastřešení se dočkali v roce 1967, to už Čechovi bylo sedmnáct let. Vánoční turnaj, na kterém se poprvé na českobudějovickém zimním stadionu objevil, se odehrál ještě o tři roky dřív.

V rozhovorech čahoun na bruslích často vzpománá na své spoluhráče. Pouzara, Maříka, Pražáka. Málokdo ale ví, že se do jedné lajny postavil i po boku Jiřího Holíka! "Hráli jsme v útoku s Jirkou Holíkem a Honzou Klapáčem," přikyvuje bývalý hokejový útočník. "Bylo to play off v Bratislavě. Dva zápasy. Víc jsem jich za Jihlavu neodehrál. Tenkrát jsme hráli osobku na lajnu Grandner - Nedomanský - Kordiak," vypráví o taktických plánech z roku 1971 tak přesvědčivě, jako by se teprve chystal na dalšího soupeře. "Bylo to semifinále play off." Zdá se vám, že na play off v československých podmínkách bylo ještě brzy? Nezdá. Byla to výjimka. Experiment. A ne moc podařený…Tehdejší funkcionáři zvolili systém, který se opravdu moc nepovedl. Možná i proto dlouho nevydržel. První Brno nešlo na nejhoršího postupujícího, ale narazilo na třetí Kladno. A druhá Jihlava hrála o finále s tabulkově nejhůř umístěným účastníkem play off - čtvrtým Slovanem Bratislava. Série začínaly lépe postavené týmy na ledě soupeřů. Poté se jednou představily doma a zase na dva zápasy mířily ven. Jihlava vyhrála v sérii 4:1. Dvakrát u toho byl přímo na ledě i František Čech! "Naše lajna měla úkol nedostat góly. Jirka Holík hrál v centru, protože on byl tak dobrý bruslař, že jediný stačil Nedomanskému. My s Klapáčem hlídali Grandnera s Kordiakem. Nesměli jsme dostat gól. Ten úkol jsme splnili."

První zápas sice Jihlava, která tehdy byla prošpikovaná hvězdami světového hokeje, o gól prohrála, ale druhé utkání rozhodl v prodloužení Jaroslav Holík. "Vyhráli jsme jedna nula a postoupili jsme do finále."

Jen pro zajímavost, tady jsou výsledky série z roku 1971, o které František Čech vypráví naprosto přesně: Dukla Jihlava - Bratislava 4:1 (5:4, 5:4, 2:3, 1:0 v prodloužení, 5:1).

Jak se jihlavské hvězdy chovaly k hráčům, kteří třeba na vojně byli první rok? "Někteří staří borci byli super. Oba Holíkové. Jirka i Jarda. Honza Suchý, Láďa Šmíd. Honza Hrbatý - o tom člověk ani nevěděl. On byl hodně tichý člověk. Všechno to byli bezvadní kluci." Přidává i další známá jména: "Bubla a Kjakl v obraně, Pepík Horešovský, Honza Eysselt. Když jsem tam přicházel, tak jsem z toho měl strach," vybavuje si i po létech ne lehké, ale pořádné mrazení v zádech. "Ale dneska děkuju, že se mi to vůbec podařilo. Bylo to úžasné." To jsou přesně vzpomínky, které František Čech nevyžene z hlavy do konce života. A nikdo mu je také nevezme…

I v Motoru ho trenéří zařadili do útoku ke zkušenějším hráčům. "S Vencou Maříkem, s Milošem Edelmannem, pak s Karlem Pražákem. S Jardou Pouzarem jsme hráli šest let," jmenuje také dvojnásobného mistra světa, stříbrného medailistu z OH v Innsbrucku a vítěze tří Stanley cupů. Na ledě v bruslích a s hokejkou byl Čech i v památné sezoně v roce 1981, kdy Motor senzačně sahal po titulu. Křídelní útočník zase trápil soupeřovy obrany svými rychlými a překvapivými hokejovými nápady a dlouhýma rukama. "Karel Pražák už trénoval, hráli se mnou Norbert Král a Honza Tlačil," přidává další nejen na jihu Čech populární jména. "Na centry jsem měl velké štěstí," rekapituluje František Čech. "I na vojně. Třeba jako holub jsem měl nějakého Honzu Hlaváče. Z Kolína. Chytrý hokejista. Výborný. Potom Láďu Kubáta z Chomutova to byl technik, hokejový myslitel. A ve Slavii jsem měl Láďu Slížka," jmenuje muže s velkým slávistickým srdem, který v pržaském klubu zanechal stopu jako hráč, dlouholetý trenér a později i zaměstnanec. "Na centry jsem měl doopravdy štěstí." Třeba o Norbertu Královi vypráví i slavný slovenský útočník Peter Šťastný: "Nora? Jeden z nejtalentovanějích hráčů, co jsem kdy viděl. Jen mu trochu chyběla disciplína. Na tréninku jsme v reprezentaci za trest dělali kliky, říkali jsme jim Nortony, podle Norberta Krále. Co ten se jich nadělal," přidal úsměvnou historku.

Zpátky k Čechovi. Vždy si na ledě uvědomoval, že úspěch útočné trojice zavisí i na výkonu obránců. "Přesně v době, kdy se nám v Motoru dařilo, jsme za sebou měli skvělé beky. Ta hra začíná odzadu. My měli v týmu šest vynikajících hráčů. To byla také jedna z příčin úspěchu." Jejich jména? Hokejoví fanoušci Českých Budějovic by je jistě dali dohromady: "Míra Dvořák, Jarda Kočer, Franta Joun, Petr Míšek, Láďa Kolda a Pepík Květoň," říká bez sebemenšího zaváhání legendární útočník. "To byla šestice neskutečných borců. V dnešním hokeji je kvalitních obránců enormní nedostatek, je o ně velký zájem, oni jsou pro hokej strašně důležití. Nejenom v bránění, ale i v zakládání útočných akcí."

Motoru České Budějovice se v letošní sezoně moc nedaří. Včetně přesilovek. Jaké a jak se hrávaly za Čechovy éry? "Jarda Pouzar to od mantinelu strhnul na prostředek mezi beky, Karel Pražák mu to tam hodil, nebo jsme zaváželi puk přes falešné křídlo, to byl obránce. A pak? Záleželo na tom, kdo byl na ledě. Když tam byl Jirka Lála, hrálo se hodně na střelu. Když tam byli Venca Mařík, Karel Pražák a Jarda Pouzar, tak to zase bylo spíš takové technické kolem brány. Vycházelo to, že to dávali až do prázdné…"

Nejraději ale vzpomíná na své tři góly z jednoho zápasu. Nasázel je Pardubicím. Jiřímu Crhovi. "On byl tehdy v reperezentaci. Po zápase se vymlouval, že puk skákal a bůhví co. Mě se ale povedly tři úplně stejné blafáky. Do bekhendu. To byl asi největší zážitek," přikyvuje se šibalskou jiskrou v očích bývalý úspěšný útočník Motoru České Budějovice a později i trenér (s dorostem vybojoval titul) František Čech.