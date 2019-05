České Budějovice - Po odjezdu brankáře Jakuba Kováře zůstali ve výběru trenéra Říhy pro MS v hokeji tři hráči, kteří mají zkušenosti s jihočeským hokejem.

Tři mušketýři z jihu Čech na MS v Bratislavě. Na snímku Jan Kovář. | Foto: ČTK

Jan Rutta a Jan Kovář se narodili v Písku, Šimon Hrubec ve Vimperku. Útočník Jan Kovář se v prvním duelu blýskl skvělou přihrávkou na gól, který vstřelil Kubalík. Český tým porazil Švédsko 5:2, účet uzavíral do prázné branky právě Kovář. "Jsem rád, že jsem ho našel. Už jsem se trošku bál, že mu to přeletí hokejku, protože ta žabka byla docela vysoká. Je to střelec, zase to ukázal. Když už jsem viděl, že to před něj padlo, věděl jsem, že dá gól," popisoval Kovář svoji brankovou asistenci. "Vstup do turnaje je vždycky hodně důležitý. Chceme si za tím jít. Hrajeme hned druhý den, takže se musíme dobře připravit a zvládnout to," dodal Kovář.