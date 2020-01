Jihočeši nastoupili k úvodnímu dílu třízápasového moravského tripu se Strmeněm v brance, mimo sestavu se ocitli obránce Lytvynov a útočníci Beránek s Michnáčem, doma zůstal zraněný Přikryl. Do domácí branky se postavil exbudějovický Kúdela a poprvé se v letošní sezoně v dresu Poruby objevil také další bývalý hráč Motoru Guman, jenž jinak nastupuje v extralize ve Vítkovicích.

Poklidná úvodní třetina patřila opticky spíše Porubě, ale Strmeň v brance hostí působil jistým dojmem. Českobudějovický tým byl však výrazně nebezpečnější. Tvrdou střelu Venkrbce ještě Kúdela kryl, ale tři minuty před první klaksonem využil přesilovku po nahození Plášila šikovnou střelou pod horní tyčku Gilbert. A to ještě krátce poté mířil Karabáček ze sóla těsně vedle.

Jenže po změně stran bylo vyrovnáno. Rudlova dělovka z první od modré čáry proletěla klubkem těl a gólman Strmeň ji zaregistroval až ve své síti.

Inkasovaná branka Motor na chvíli přibrzdila, ale potom opět nabral o něco větší obrátky. Holec nastřelil po rychlé akci brankovou konstrukci a poté dokonce Endál dopravil kotouč až za Kúdelova záda, jenže přitom zakopl o jeho beton a vychýlil branku prakticky ve stejný moment, kdy kotouč s největší pravděpodobností prošel za čáru. Sudí gól neuznali.

Poruba mohla jít do vedení po hodně kuriózním momentu, kdy se po zákroku na Endála zdálo, že sudí bude vylučovat. Stejně to pochopil i gólman Strmeň, jenž se vypravil na střídačku. Ale bylo to jen zdání. Káňa bekhendem naštěstí jeho odkrytou klec netrefil.

Do třetí třetiny hostující trenér Prospal přesypal složení útočných formací svého týmu, jeho výkon však moc nahoru nešel. Bylo to z jeho strany tentokrát hodně upracované. Hosté sice měli v závěrečném dějství navrch, ale jejich hře chyběl větší drajv.

Čím dál tím víc se tak osmělovali i domácí a Strmeň občas zachraňoval i s patřičnou dávkou štěstí. Na druhé straně mohl rozhodnout Kloz, ale v dobré pozici Kúdelu nepřekonal.

Když už se zdálo, že zápas směřuje do prodloužení, pouhých devětačtyřicet vteřin před koncem po akci Doležala zametl odražený kotouč do branky Kloz a zajistil Motoru tři body.

Branky a nahrávky: 25. Rudl (Husák, T. Jáchym) – 17. Gilbert (J. Veselý, Plášil), 60. Kloz (Zd. Doležal, Vydarený). Vyloučení: 5:3, využití: 0:1. Rozhodčí: Vrba, Kašík – Bartek, Konvička. Diváci: 526.

ČEZ Motor: Strmeň – Pavel, Suchánek, Allen, Pýcha, Plášil, Vydarený – Holec, Venkrbec, Christov – Babka, Kloz, M. Novák – J. Veselý, Gilbert, Karabáček – Zd. Doležal, Prokeš, Šimánek – Endál. Trenéři Prospal a Totter.