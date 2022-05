V roli hlavního trenéra a sportovního manažera pomohl zachránit svůj mateřský klub v baráži o extraligu proti Jihlavě a poté vyrazil na úplně novou štaci. „Na Kladně jsem byl u áčka čtyři roky a už jsem chtěl nějakou změnu. Uvažoval jsem spíše o zahraničí, protože jsem byl dřív dlouho v Německu. Pak to byla i trochu náhoda, protože jsem seděl s manažerem Motoru Standou Bednaříkem. Říkal mi, jestli bych neměl zájem jít do Budějovic. Následně jsme se sešli ještě s trenérem Jardou Modrým a Petrem Sailerem. Dostal jsem od Budějovic nabídku a rozhodl jsem se ji akceptovat,“ popisuje svůj příchod pod Černou věž.

Čermák je kladenský patriot a má vyloženě přátelský vztah s hrajícím majitelem Rytířů Jaromírem Jágrem. „Priorita pro mě byla zachránit se s Kladnem a až potom jsem řešil, co bude dál. Myslím, že to Jarda vzal a rozešli jsme se v pohodě. Znal moje důvody a myslím, že je pochopil,“ odcházel ze středočeského klubu bez nějakých potíží.

Na Budějovice má nový asistent dobré vzpomínky. Před třemi roky zde slavil s Kladnem po čtyřgólovém barážovém koncertu Jaromíra Jágra postup do extraligy. „V baráži jsme tady vyhráli, ale jinak jsme toho zase tak moc neuhráli,“ usměje se. „Už jako hráči se mi ale v Budějovicích hrálo dobře. Je to hezké město a hlavně jsem sem šel za hokejem. Myslím, že je tady kvalitní tým, i když se teď trochu změnil. Teď bude na nás, abychom kvalitu potvrdili i v příští sezoně,“ přeje si.

Na český jih přichází Čermák i s manželkou. „Děti už máme velké, takže stěhování pro nás není problém. V neděli jsem se zabydloval,“ podotkne.

Kromě role asistenta trenéra u prvního týmu bude fungovat také jako sportovní ředitel mládežnické akademie. „Měl bych propojit dorosty, juniorku a áčko. Nebude to vyloženě jenom na mně, ale já bych to měl zastřešovat a zároveň vyhlížet případné posily pro první tým,“ popisuje svou roli.

S hlavním trenérem Jaroslavem Modrým si zatím kompetence nějak detailně nerozdělovali. „Bavili jsme se o přesilovkách a oslabeních, ale to se všechno bude dolaďovat až na ledě a během přátelských zápasů, aby to fungovalo co nejlépe.“

Kádr pro sezonu ještě ani zdaleka není uzavřený. „Řešíme to s Jardou i s vedením klubu. Určitě bychom ještě mužstvo potřebovali doplnit,“ nijak neskrývá.