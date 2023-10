Hokejisté Motoru České Budějovice mají v Budvar aréně úžasné zázemí. Oválnou šatnu. Podívejte se na video, uvidíte, kde sedí Milan Gulaš, kde má své stále místo Dominik Hrachovina.

Šatna A týmu hokejového klubu Motor České Budějovice | Video: Deník/ Kamil Jáša

Oválná šatna je unikát. Motor České Budějovice ji má a právě odtud vyráží na led k zápasům extraligy. Podívejte se na video, jak prostor, kam nikdo z fanoušků nesmí, vypadá. Marketingový a PR ředitel úspěšného hokejového klubu Tomáš Kučera prochází šatnou A týmu a ukazuje, kde mají hráči zázemí: "Oválný tvar není příliš obvyklý," říká člen vedení nejlepšího jihočeského hokejového klubu. "My se k tomuto řešení odhodlali při rekonstrukci před loňskou sezonou, všichni jsou s tím spokojení, protože odevšud je vidět stejně."

Okamžitě po příchodu do srdce hokejového klubu, kterým šatna A týmu jistě je, vás oválný prostor zaujme. "I podle ohlasů hráčů se toto řešení povedlo, oni sami říkají, že takovou šatnu v České republice jen tak někdo nemá."

Asi si dokážete představit, že hvězdy mají svoji pozici, na kterou jim nikdo nesmí sáhnout. Ani by si to nikdo z mladíků nedovolil. "Je to o starších hráčích," potvrzuje Kučera, "oni mají svoje místo, které si vybrali, většinou se i sdružují kolem sebe." Důležitou roli hrají kustodi a maséři. "Oni pak hokejisty rozsadí."

Uprostřed šatny jsou obrazovky, které v moderním pojetí hokeje využívají během zápasu všechny týmy. Třeba přesilovky v Kladně vysvětluje hráčům Jakub Voráček. Přímo o přestávce. "Po první třetině mi ukazoval video z přesilovkou, jak musíme něco změnit," vypráví na téma video v šatně kladenský Pytlík. V konkrétním utkání na západě Čech mu rady evidentně prospěly. Vstřelil totiž v Plzni hattrick.

Podobné je to i v šatně klubu Banes Motor České Budějovice, kde jsou uprostřed oválné šatny hned čtyři obrazovky. "Proto je šatna tak navržená, během přestávky je možné hráčům ukazovat záběry z konkrétních akcí toho zápasu," popisuje moderní prvky Tomáš Kučera.

Video řeší trenéři v různých místech šatny. Třeba v kuchyňce, podívejte se do fotogalerie, jaké snímky zdobí právě tuto část šatny A týmu klubu Banes Motor České Budějovice. "Tam sedí všichni, ale když je třeba něco přímo při zápase, tak to hráči vidí přímo na obrazovkách v oválné šatně."

