První gólman Dominik Hrachovina, kapitán týmu Milan Gulaš a obránce Jan Štencel jsou nemocní, „záskok“ Jiří Novotný musel pracovně odcestovat do Švýcarska, mimo hru jsou už delší dobu se svými zraněními Petr Šenkeřík, Matouš Venkrbec, Jiří Ondráček a Matěj Toman. To je osm hráčů základní sestavy, bez kterých se museli trenéři v Mladé Boleslavi obejít.

„Někteří kluci dohrávali nakřáplí už páteční zápas s Pardubicemi,“ konstatuje trenér Motoru Jaroslav Modrý. „Proto jsme v sobotu udělali jenom dobrovolný trénink. Kdo se necítil, tak zůstal doma. V neděli jsme si chtěli zatrénovat před odjezdem do Boleslavi. Ale Dominik Hrachovina s Milanem Gulašem nebyli ve stavu, aby mohli nastoupit,“ dodá.

Jako nějakou tragedii to ale trenér neviděl. „Alespoň dostali prostor zase další hráči. Když dojde k podobnému výpadku krátkodobě, tak se dá utkání díky charakteru mužstva zvládnout. Sice nejsme bez Milana Gulaše až tak kreativní, ale díky bojovnosti a nasazení se dá uspět, což se nám také podařilo,“ ocenil stoprocentní přístup oslabeného celku.

Vzhledem k tolika absencím museli trenéři pozměnit taktiku na zápas. „Od toho jsou trenéři u týmu, aby změnili strategii podle soupeře,“ usměje se Modrý. „Kluci ale mají také své hlavy a kromě Milana Gulaše máme i další kreativní hokejisty. Šanci dostali zase jiní kluci a přesně takový zápas nám ukázal, kdo ji jak dokáže čapnout,“ zdůrazní.

Jeho svěřence hodně uklidnil rychlý gól Michala Vondrky hned v první minutě zápasu. „Taková branka vždycky pomůže a dodá sebevědomí. Každý tým hraje jinak, když vede, než když musí dotahovat vedení soupeře,“ má jasno. „Navíc to byl gól, který jsme si vybojovali. Žádný náhodný. Pracovali jsme střídání od střídání. Bez hlavních lídrů dostali možnost spolykat větší počet minut další hráči a ukázali, že i oni mohou převzít významnější roli v týmu,“ ocenil kouč.

Jako zářný příklad uvedl gólmana Jana Strmeně. „Dostal šanci a odvedl výbornou práci. Podržel kluky a oni zase pomohli jemu. Šlo to ruku v ruce,“ chválil mužstvo za kolektivní výkon.

Také domácí kouč Radim Rulík uznal, že Motor zvítězil zaslouženě. „Blahopřejeme soupeři k vítězství. Nepodali jsme dobrý výkon, nezvládli jsme vstup do zápasu a to určilo ráz utkání. V celém střetnutí jsme se nedostali do vyložených šancí. Budějovice výborně bránily a byly nebezpečné v útočném pásmu. Ve třetí třetině měli hosté šance, aby odskočili na větší rozdíl než 1:2, které neproměnili. Až poté z dorážky zvýšili na dvoubrankový rozdíl. Poslední zápasy jsme hráli na pár lidí a teď se to na nás podepsalo. Nebylo to z naší strany vůbec ono,“ zhodnotil utkání.

Desetidenní reprezentační přestávka se Jihočechům maximálně hodí. „Ale bereme to tak, že zranění a nemoci jsou součástí sportu,“ namítne Modrý.

Svým svěřencům dal dva dny volna a mužstvo se na tréninku sejde zase ve středu. „Komunikujeme s lékaři a snažíme se najít balanc mezi dotrénováním, zdravím hráčů a odpočinkem. Půjdeme den po dni a je na nás trenérech, abychom našli pro hráče tu nejsprávnější cestu. Jsou to sportovci, ale hlavně také lidé, jejichž zdraví je na prvním místě,“ zdůrazní.

Kvůli nemoci se musel kapitán týmu Milan Gulaš omluvit z účasti na Karjala Cupu v dresu české reprezentace. „Domluvili jsme se s manažerem reprezentace Petrem Nedvědem, že by nebylo dobré, aby v tomhle stavu cestoval na akci národního týmu. Budeme v kontaktu a uvidíme, jak to bude v případě té další,“ vysvětluje Modrý.

Zápas v Boleslavi vynechal také Jiří Novotný. U něj se však nejednalo o zdravotní problémy. „Odcestoval do Švýcarska, kde má nějaké vyřizování ohledně svého zaměstnání. Ale měl by se vrátit a před pokračováním extraligy s námi absolvovat několik tréninků. Minimálně v nejbližších zápasech s ním ještě počítáme,“ říká kouč k vítané výpomoci v podání mistra světa z roku 2010.