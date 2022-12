Olomoučtí hokejisté ztratili v Č. Budějovicích dvakrát vedení. "Přijeli jsme v hodně okleštěné sestavě, ale začali jsme dobře," konstatoval po zápase trenér Jan Tomajko. "Po dvou třetinách jsme vedli, a to jsme měli udržet. Bohužel se nám to nepodařilo. Gól na 2:2 byl strašně laciný. Potom jsme udělali zbytečné fauly, a proto jsme se připravili o možnost srovnat.“

Olomoučtí vyslali do boje na post obránce útočníka. Michala Kunc. Kohouti přivedli Kunce v lednu roku 2021 z brněnské Komety. Je to sázka na mládí, která teď má v zásobě další zkušenost. "Musel jsem si s tím nějak poradit," usmíval se hokejista, který si z ničeho nedělá těžkou hlavu. "Můj otec hraje beka v Adamově," přidal úsměvnou poznámku, dokumentoval tak, že velkou vědu z postu beka opravdu nedělal. "Něco jsem od něj odkoukal."

Hodnocení trenérů možná bude kritičtější, ale usměvavý mladík hned po zápase sympaticky vyprávěl: "Myslím, že to nebylo zase až tak strašné." Hra na beku Kunce docela bavila. Ostatně jeho baví hokej jako hra. "Kdybych na to měl víc času, proč ne?" Odpověděl protiotázkou na dotaz, jestli by nechtěl v olomoucké sestavě na postu obránce zůstat natrvalo. Marodka hanáckého týmu je veliká…

A protože je krví útočník, tak se velmi často pouštěl také do ofenzivy. Z jedné akce dokonce trefil tyčku, puk před něj vyplaval…"Škoda. Smůla. Chyběly centimetry," přikyvoval po zápase. Okamžik, kdy byl jen kousek od gólové trefy, viděl přímo před sebou. "Čekal jsem, že to cinkne a od tyčky se to odrazí do branky. Bohužel to cinklo a šlo to ven. To se stává." Michal Kunc občas vyrážel snad až do nesmyslných útoků. Sám pro sebe si pak říkal: "Co tady dělám, vždyť jsem obránce." Ofenzivní choutky v sobě nedokázal za každé situace potlačit. "Někdy mě to táhlo dopředu, hned mi to ale cvaklo v hlavě. Samozřejmě mám ve hře zažité věci, teď jsem musel rychle zpátky. To v beku ale nemůžu dělat."

Michal Kunc se často vracel se soupeřovými útočníky. V plné rychlosti. Po zápase poslal směrem do zadních řad všech hokejových týmů na světě pochvalná slova: "Obdivuju beky. Když je nahozený puk, útočník za nimi jede, to není nic příjemného. Posouvat to po mantinelu, nebo dokonce najít volného spoluhráče, je dost těžké." Trenéři před zápasem v Budvar aréně formulovali směrem ke Kuncovi, co od něj chtějí. "Řekli mi pár věcí, byly to ty nejdůležitější, a já se je snažil plnit."

Olomouc v Č. Budějovicích dvakrát vedla. Na vyrovnání na 1:1 reagovala gólem hned po čtyřech minutách. Ani to tým ale nenakoplo k vítěznému závěru. "Ale nastartovalo nás to," říká útočník - obránce Michal Kunc. "Jenže pak jsme to nastartování přenechali Motoru."