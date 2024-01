Hokejová legenda Jaroslav Pouzar. V roce, kdy se chystá vstoupit do Síně slávy světového hokeje, sní o opětovném setkání slavného útoku Oilers. Důkaz máme na videu. Útok Gretzky - Kurri - Pouzar. Pamatujete si?

Legendární hokejový útočník Jaroslav Pouzar oslavil 72. narozenin. Byl by rád, aby na MS dorazili Gretzky a Kurri | Video: Deník/ Kamil Jáša

Legendární hokejový útočník Jaroslav Pouzar oslavil 72. narozeniny. Jsou to pro něj kulatiny. Dvojky ho provázejí celý život.

Trojnásobný vítěz Stanley cupu, dvojnásobný mistr světa a medailista z OH Jaroslav Pouzar oslavil 72. narozeniny. "Pro mě to jsou kulaté narozeniny," překvapil. "Dvojka mě provází celý život. 23. ledna jsem se narodil, čísla 22 a 23 jsm měl na dresu, a 24 v Německu."

V Praze vstoupí v průběhu MS do Síně slávy světového hokeje. "Snad se toho dožiju," říká s úsměvem. "Jsem ale rád. Pocty by se měl člověk dožít. Jak říkával Werich, po smrti už vám to není nic platné." ¨

V hlavě se Pouzarovi narodil odvážný plán. "Chtěl bych, aby do Prahy na mistrovství přijeli Gretzky a Kurri. Zkusím to projednat." Bylo by super, kdyby se to povedlo. Útok legendárního týmu Edmontonu by byl zase pohromadě. Pamatujete si? Gretzky - Kurri - Pouzar.