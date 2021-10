Úterní zápas bude věnován ženám. Každá z prvních 1200 žen a dívek obdrží dárek a všechny si mohou do svého speciálního sektoru až do vyprodání na pokladně koupit vstupenky za symbolických 50 korun.

Hosté nesehráli s Kladnem špatný zápas, ale o body je připravila nepovedená druhá třetina. „Měli jsme slušný vstup do utkání, vytvářeli jsme si šance, ale i když jsme inkasovali, tak jsme se gólem do šatny na konci první třetiny vrátili do zápasu,“ říká jeden z asistentů trenéra Motoru Jaroslava Modrého Roman Fousek. „V první třetině byly pasáže, kdy jsme soupeře přehrávali,“ dodá.

Zlomová pro celý vývoj utkání byla druhá část hry. Jihočeši sice šli Pechovým gólem do vedení, ale soupeř dokázal ještě do druhé přestávky třemi góly skóre otočit ve svůj prospěch. „Byli jsme lepší, ale Jirka Ondráček nedal gól do prázdné branky na 3:1 pro nás. Místo, abychom soupeři odskočili na dvoubrankový rozdíl, tak jsme naopak dostali tři góly a pak jsme to doháněli na poslední chvíli,“ posteskl si.

Závěr byl hodně dramatický. V power play snížil Martin Hanzl na rozdíl jediné branky a krátce před závěrečným klaksonem měl dokonce na holi vyrovnání. „Pořád jsme věřili, že jsme schopni vyrovnat a dotáhnout zápas do vítězného konce. Po třetím gólu to dával pár vteřin před koncem Martin Hanzl do prázdné branky, ale gólman Bow se stačil včas přesunout. I z takto nepříznivého stavu jsme mohli zápas srovnat a dostat ho do prodloužení. Remíza po šedesáti minutách by zápasu určitě slušela,“ je asistent přesvědčen. „Chyby jsme udělali, ale nemyslím si, že jsme byli horší tým.“

Kladno se pohybuje v sestupovém pásmu a každý zápas hraje jako o život. „V extralize je ale každý zápas jako o život,“ namítne s úsměvem Fousek. „Hraje se o bytí a nebytí. Neexistuje tam lehké utkání,“ dobře ví.

Jak už bylo řečeno, každé střetnutí je v extralize důležité. To úterní se Zlínem ale zvlášť, protože zisk bodů by se hodil a zároveň by Motor přidržel soupeře na poslední příčce tabulky. „Víme, jak je důležité porážet celky ze spodku tabulky a brát jim body,“ je si vědom.

Valaši v neděli porazili Kometu Brno a bylo to jejich první letošní tříbodové vítězství. „Na to vůbec nehledíme. Připravíme se úplně stejně, jako kdyby s Kometou prohráli. Hlavně se musíme vyvarovat chyb, které jsme udělali. Rozebereme si to na videu, nachystáme se a chceme vyhrát,“ ujistí.

Se Zlínem by měl opět nastoupit Jiří Novotný. „Pořád máme zraněné hráče, takže platí dohoda, že Jirka nastoupí. Cítí se čím dál tím lépe a hraje výborně,“ chválí Fousek zkušeného plejera.

Dlouhodobě jsou mimo hru Matouš Venkrbec s Matějem Tomanem. Pomalu se naopak blíží návrat Michala Vondrky. „Tam je to na jeho pocitu. Je to zkušený hráč a musí vědět, kdy je připravený do hry. Strašně moc už by chtěl týmu pomoci a dělá pro to maximum,“ říká asistent. Zraněné koleno stále ještě zlobí Martina Beránka. „Uvidíme, co mu řeknou lékaři. Ale začíná trénovat. Stejně tak už se zařadil do tréninku gólman Jan Strmeň a měl by být pomalu už také k dispozici,“ vypočítává.

Naopak v klubu už se nepočítá s Albertem Michnáčem, jenž zamířil do slovenského Prešova. „To je pro nás uzavřená kapitola,“ zdůrazní.