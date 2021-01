V Motoru končí Miroslav Indrák, Adam Raška odchází na hostování do Poruby

Po několika příchodech do kádru dochází v Motoru i ke změnám v opačném směru. Po oboustranné dohodě byla ukončena smlouva s Miroslavem Indrákem, který je dlouhodobě zraněný. Adam Raška v posledních zápasech neměl místo v základní sestavě a odchází na hostování do konce sezony do Poruby. Do Havířova pak jde na střídavé starty obránce Ivan Lytvynov, který se ale může do Motoru kdykoli vrátit.

Adam Raška | Foto: Deník/ Jan Škrle