Hokejový útočník Milan Mazanec začínal v Písku. Teď se věnuje mládeži v německém Straubingu. Dokáže detailně porovnat české a německé zahraniční prostředí. "Žijeme z legendy Nagana," říká.

Milan Mazanec předával ocenění hráčů na memoriálu Jana Marka | Video: Deník/ Kamil Jáša

Na Stadionu Jana Marka v Jindřichově Hradci předával Milan Mazanec ocenění nejlepším hráčům. Udělal si i chvíli času na odpovědi pro Deník. "Úbytek hráčů je určitě," konstatoval bývalý šikovný hokejový útočník, který za Motor České Budějovice nastupoval v letech 1988 až 1993, nastřílel 31 gólů. "Je méně hráčů, výběr je malý, ale kvalita roste všeobecně podle toho, jak se trénuje."

Na Honzu nezapomeneme, říká Jan Hanzálek na Stadionu Jana Marka

Trénuje v Německu, výkony svých synů pozoruje na českém ledě. Vnímá Milan Mazanec rozdíly? "Generálně ne. Jsou ale nuance, kde rozdíl je," přemýšlí písecký odchovanec. "Talentů je víc v Německu, protože tam je víc lidí. V Německu žije osmdesát milionů, zimáků je tam stejně jako u nás, tam jde jen o to, aby to německé prostředí tuto výhodu využilo."

Podle Mazance, který má přehled o dění na zimních stadionech, trénink v ČR a v Německu dost podobný. "Dá se srovnat," přikyvuje. "Určitě se dá srovnat. V systému se pracuje dneska úplně stejně, jsou tam skills kouči, kteří pilují dovednosti, jsou tam trenéři gólmanů, trenéři speciálních činností, u týmů pracují celé štáby. Německý svaz se v podstatě stará o to, aby obsazení kvalitou a trenérským zázemím byl. A to v Německu opravdu je."

Podle Mazance je důležité, aby se dařilo přilákat k hokeji co nejvíc sportovců. Talentovaných dětí. "Dostatek jich v Německu je, ale musí se přitáhnout k hokeji."

V českém prostředí není úplně obvyklé, že by mládežnické týmy naplňovali zahraniční hráči. V Německu je to podle Mazance jinak. "Pracujeme se spoustou cizinců. Do Německa jich přichází hodně. Češi také, ale hodně hráčů přichází z východu Evropy, Litevci, Lotyši, Ukrajinci, Rusové, ale i hokejisté z Rakouska, Poláci, Maďaři," vyjmenoval trenér Straubingu téměř celou Evropu. "Německý systém se snaží využít hodně cizinců."

Český hokej měl v Německu vždy výbornou pověst. Podle Mazance se časy pomalu mění. Ale opravdu jen pomalu. "Neustále má český hokej v Německu dobrý zvuk. Možná až moc. Oni směrem k nám dál žijí z legendy Nagana, ze které trošku žijeme i my v České republice. Skutečná kvalita, úroveň a výsledky jsou zatím trochu jinde."