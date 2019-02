Štilec - Na jihočeských rybnících se bruslí. Na Štilec vyrazili malí i velcí. Fanoušci Motoru sehráli mezi sebou zápas. "V noci jsme se dívali na Jágra, dopoledne hrajeme na rybníku a večer jdeme na Motor s Kladnem," popisovali. Z některých jejich akcí by měl trenér Antonín Stavjaňa velikou radost.

Na jihočeských rybnících se bruslí. Na Štilec vyrazili malí i velcí. Fanoušci Motoru sehráli mezi sebou zápas. "V noci jsme se dívali na Jágra, dopoledne hrajeme na rybníku a večer jdeme na Motor s Kladnem," popisovali. Z některých jejich akcí, které skončily gólem, by měl trenér Antonín Stavjaňa velikou radost. "Škoda, že tu není, to by něco viděl," smáli se bruslaři. Motor s Kladnem prohrál, na rybnících vyhráli všichni, kteří se na led vydali.

Hokejový zápas odehráli mezi sebou Jakub Máče, Pavel Šich, Roman Homolka a Martin Matoušek. Prohlédněte si video ve fotogalerii.