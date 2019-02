Motor proti Valachům v přímém střetu o druhé místo neodehrál špatný zápas. Přesto se radoval soupeř. „Věděli jsme, že když vyhrajeme, tak skončíme druzí. S tím jsme do utkání šli, ale tento cíl se nám naplnit nepodařilo,“ konstatoval trenér Václav Prospal. „Na konec základní části je tam z naší strany trochu zklamání,“ připustil.



Hosté podle něj byli o ten jeden gól lepší. „Nepodali jsme nějaký hrozný výkon, ale soupeř vyhrál zaslouženě,“ přikývne. „Vsetín dal dva góly z přesilovky, my ani jeden. Prohráli jsme o jednu branku, takže matematika je jasná. Speciální formace nám tentokrát trochu ublížily,“ byl si vědom.



Hosté věděli, že potřebují k udržení druhé pozice alespoň bod. Nakonec si odvezli tři, takže jejich asistent trenéra Luboš Jenáček byl maximálně spokojen. „Diváci viděli kvalitní a bojovný hokej, který už připomínal play off. Přijeli jsme si pro bod, nakonec jsme získali tři. Motor hrál velmi dobře a jsme samozřejmě moc rádi, že jsme uhráli konečné druhé místo,“ pochvaloval si.



Čtvrtfinále play off se hraje stejně jako následné semifinále na čtyři vítězství. Motor začíná proti Havířovu dvěma domácími duely v pátek (17.30) a v sobotu (17), poté se bude hrát v úterý a ve středu na ledě soupeře (vždy v 18).



Pokud nebude rozhodnuto ve čtyřech zápasech, bude se pokračovat v pátek 8. března na jihu Čech, o dva dny později v Havířově a rozhodovalo by se v úterý 12. března opět v Budvar aréně. Začátky všech tří zmíněných duelů jsou shodné v 17.30.



Vstupenky jsou stále v prodeji na klubovém webu.