České Budějovice – Za vyrovnaného stavu 1:1 na zápasy cestují hokejisté ČEZ Motoru do Přerova k pokračování čtvrtfinálové série play off první hokejové WSM ligy. Třetí zápas se hraje v pátek (18), čtvrtý v sobotu (17).

Martin Štrba | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Zatímco v úvodním duelu série Jihočeši svého soupeře poměrně hladce přehráli a zvítězili přesvědčivě 6:1, druhé utkání už z jejich strany zdaleka tak přesvědčivé nebylo a výsledkem byla porážka 4:5 v prodloužení. „První zápas byl z naší strany velice dobrý. Měli jsme pohyb a dodržovali jsme věci, které jsme si řekli. Ve druhém utkání jsme od toho odstoupili," konstatoval asistent trenéra Motoru Martin Štrba. „Nebylo tam z naší strany takové to nažhavení a zdravá agresivita," dodal.



Na druhé utkání mohl mít paradoxně vliv i poměrně přesvědčivý výsledek toho prvního. „V pondělí jsme soupeře jasně přehráli. Mohlo pak přijít malé uspokojení," připustí asistent. „Sice jsme ve druhém duelu také vedli 2:0 a měli jsme hru v uvozovkách pod kontrolou. To nám ale možná ublížilo, takže to dopadlo, jak to dopadlo. Měli jsme tam nějaké tyčky, začalo to trefovat jejich gólmana a my jsme naopak dostali smolné góly," vrací se Štrba k úternímu duelu.



Přesto jeho tým dokázal zápas otočit a ve třetí třetině šel ještě jednou do vedení 4:3. „Takhle zkušené mužstvo, jaké máme, prostě nemůže dostat tři minuty před koncem vyrovnávací gól. Tam už musíme hrát chytře," má jasno. „Je to škoda, ale naše hra ve druhém utkání se nám celkově nelíbila," připustí.



Série však jednou porážkou v žádném případě nekončí. „Jestli jeden zápas vyhrajete 6:1, to nic neznamená. Nové utkání začíná zase od nuly. Nyní jsme opět na stejné startovní čáře a musíme jít do každého zápasu stoprocentně koncentrovaní s herní disciplínou a kázní jednotlivých hráčů. Je potřeba, aby všichni pracovali pro tým, abychom sérii zvládli," apeluje na své svěřence.



Přerov vsadil na mimořádně důrazný hokej často až za hranicí pravidel. S takovým způsobem hry není lehké se vyrovnat. „Je to play off. Přerov na nás asi takhle musí hrát. Pokud by s námi začal hrát hokej, tak by to asi nedopadlo. Proto soupeř zvolil takovouhle taktiku a je na nás, abychom se s tím vyrovnali. Musíme hrát také agresivně, ale čistě. A k tomu přidat i tu hokejovost, která je jasně na naší straně," dává Štrba nahlédnout do taktického plánu svého týmu.



Do Přerova se podívá vůbec poprvé v životě a čeká tam hodně bouřlivé prostředí. „Bude to peklo. V Přerově panuje obrovská euforie. Přivezli si od nás jeden zápas, který chtěli. Asi nás čeká pěkná divočina. U nás ale byla fantastická atmosféra a jsme na to zvyklí. Mně osobně ještě jako hráči vyhovovalo, když na mě lidi hulákali a lili na mě pivo. O to více jsem zabral, abych je ještě více naštval," směje se.



Když pomineme přátelský zápas s juniorkou Salcburku, absolvoval Martin Štrba rovnou v play off svou trenérskou premiéru v dospělém hokeji. „Takovou diváckou kulisu jsem jako trenér zažil poprvé. Je to samozřejmě něco úplně jiného, než když jsem s áčkem absolvoval pár tréninků. Užívám si to a chtěli bychom dojít co nejdál. Pocity jsou trochu smíšené, protože jsme chtěli vedení 2:0 a je to 1:1," přizná. Ale šance, kterou dostal, si váží. „Jsem rád, že mě kluci oslovili. Uvidíme, co bude dál po sezoně."



Do Přerova cestuje stejná sestava, která odehrála první dva zápasy. K tomu i uzdravený centr prvního útoku Pajič a také obránce Kříž, jenž nedohrál pondělní utkání. Doma tak zůstalo pouze trio marodů Pýcha, Guman a Heřman.