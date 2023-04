Návštěvnost na zápasech Motoru byla i v pokažené sezoně výborná. Skvělá. Hokejová extraliga se bude hrát na jihu Čech i v příští sezoně a sportovní manažer Jiří Novotný slibuje: Bude lepší, než byla ta 2022/23."

V hokejové sezoně hrál Motor České Budějovice špatně. Velmi špatně. Výsledkem bylo 13. místo a konec sezony. Žádný z extraligových týmu neskončil dřív než Motor. "Příští sezona bude lepší," slibuje sportovní manažer klubu Jiří Novotný.

V sezoně 2022/23 se nic nepovedlo. Téměř nic. "Pokud něco bylo v této sezoně povedené, tak to byla návštěvnost," přikyvuje marketingový a PR ředitel jihočeského klubu Tomáš Kučera. "Naši fanoušci nám zachovali přízeň i ve velmi těžkých zápasech, kdy se nedařilo, musím je pochválit. Návštěvnost okolo 5800 diváků je v sezoně, kdy skončíte na třináctém místě, fantastická."

Klubovou adresu zaplavily vzkazy. Převážně v negativním duchu. Marketingový a PR ředitel Tomáš Kučera říká: "S fanoušky jsme to řešili po každém zápase. Hokej je hra emocí a emoce k tomu patří."

Zkušenosti jasně mluví o tom, že negativních vzkazů bývá víc než pochval. "Loni taky přicházely dotazy, vzkazy, byly spíš kladné, tak to prostě je, že těch záporných vždycky bývá víc. To prostě sport přináší." Podle Kučery ale v Motoru řeší převážně "rozumné" názory. "Excesy jsou, ale většina fanoušků nám fandí, i když se nedaří. To právě ukazuje i ta návštěvnost."

Ještě jeden moment se v klubu v sezoně opravdu povedl. Ocenění jubilantům. Vedení klubu myslí na hráče, kteří prokázali Motoru v minulosti dobré služby. Těsně před odchodem do sportovního nebe se dočkal i devadesátník Milan Hönig. Třeba se klubu podaří ocenit i bývalého hráče, který oslaví úžasnou stovku. "Když má někdo kulaté narozeniny, odehrál tu minimálně tři sezony a sto zápasů, tak ho vždy odměníme," vysvětluje Kučera. "Devadesátníků jsme oceňovali několik, ke stovce byl nejblíž pan Lenc, kterému bylo 99, když odešel," dodal Tomáš Kučera.