Začínal ve Slavii. Duší ale je fanouškem Sparty. I fotbalové. Zní to neuvěřitelně. V Motoru České Budějovice už je půl století! "Blíží se to. Už tady opravdu budu padesát let," potvrzuje.

V dresu Motoru České Budějovice nasázel za 12 sezon 161 gólů. Všechny v nejvyšší soutěži. Fanoušci na jeho blafáky vzpomínají dodnes. Věděli jste, že poprvé přijel do Českých Budějovic jako host? Vzpomene na to v obsáhlém článku, který na webových stránkách Deníku přineseme už v sobotu. Dokonce si pamatuje, kam jako žáček vyrazil na snídani…