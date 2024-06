Zranění mohou zničit kariéru i těm největším talentům. Příběh hokejisty z Motoru České Budějovice, který po pádu z kola přišel o šanci hrát v NHL, je toho důkazem. Jak se zranění stalo a jaké mělo následky pro jeho kariéru?

Zranění nechodí po horách, ale po hráčích, říkají profesionální sportovci. Sadílkova nedisciplinovanost je největším trestem pro samotného hráče, který přišel o ME.

O velkou část kariéry, možná téměř o celou, přišel někdejší výrazný talent v hokejovém Motoru České Budějovice. Upadl na kole. Na soustředění. Také o jeho pádu kolovaly nejrůznější historky. Po skvělých sezonách, kdy byl mezi nejlepšími útočníky nejvyšší soutěže a dostal se i do reprezentace, spadl z kola. Tehdy vzpomínal na důležitý okamžik kariéry: Zranil jsem si rameno, když mi v letní přípravě vběhl do kola zajíc. Uchvátal jsem návrat na led a to byla velká chyba. Pořádně se mi to nezahojilo a skoro tři roky jsem pak necítil ruku."

Podle tehdy dostupných informací byl ve hře Montreal. Mluvilo se o Královi a Columbusu. "Já si bohužel zranil to rameno a už se nikdo neozval, všechno to skončilo a život šel dál."