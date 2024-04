Odkaz Jana Marka, legendy českého hokeje, žije dál. Jan Hanzálek, jeho mentor, se v Jindřichově Hradci stará o to, aby památka talentovaného útočníka, který tragicky zahynul, nebyla zapomenuta. Podívejte se na video u tohoto článku.

Memoriál Jana Marka zahajoval jeho otec | Video: Deník/ Kamil Jáša

Jan Hanzálek trénuje hokej hodně dlouho. Na stadionu v Jindřichově Hradci vychoval spoustu skvělých hráčů. Mezi nejlepší patřil Jan Marek. Český profesionální útočník, odchovanec Jindřichova Hradce, který při pádu letadla zahynul s týmem ruského Lokomotivu Jaroslavl, v němž působil.

Takové video nikdy neomrzí. Plná hala, mečbol, radost ze sportu

Jan Hanzálek, bývalý Markův trenér v mládežnických kategoriích, se snaží udržovat odkaz sympatického a úspěšného hokejisty i pro další generace. "Táta mu dal přezdívku Pinďa, Honza nebyl velký, ale strašně soutěživý a pracovitý, podle mě to byl nejlepší hokejista, který kdy v Jindřichově Hradci vyrostl. Nesmíme na něj zapomenout. To by si nezasloužil," říká hokejový trenér o skvělém hokejistovi, který v roce 2010 pomohl české reprezentaci k titulu mistrů světa. Podívejte se na video, Jan Hanzálek přímo na stadionu Jana Marka vzpomíná na hokejistu, který až příliš předčasně (31 let) vyrazil do hokejového nebe.

Pořadatelé Memoriálu Jana Marka 2024 po třetím utkání turnaj zastavili. "Všichni jsme vyrazili na městský hřbitov, u hrobu Honzy Marka jsme zavzpomínali, dali mu na hrob svíčky. Nikdy na něj nesmíme zapomenout," zopakoval Jan Hanzálek.