České Budějovice - Hokejistům HC Mountfield se v přípravě daří. V normální hrací době ještě nenašli přemožitele a slibnou formu potvrdili i úterní přesvědčivou výhrou v Mladé Boleslavi 5:2.

Milan Gulaš (vpravo v soboji s chomutovským Taušem) potvrdil dobrou formu a Mladé Boleslavi dal dva góly. | Foto: František Panec

Přitom právě mužstvo z města automobilů bylo v loňské sezoně černou můrou Jihočechů. „Chtěli jsme zrušit právě tuhle psychologickou bariéru,“ přikývne trenér Jan Tlačil. „To se podařilo. Naše mužstvo bylo lepší po celý průběh zápasu,“ chválí své svěřence. „Převahu jsme měli po celý zápas.“

O všech pět gólů se podělila trojice Gulaš, Mertl a Květoň. Právě tito tři hráči nastupující generace odchovanců by měli postupem času převzít roli lídrů týmu. „Jsme rádi, že se prosazují,“ těší trenéra.

Kromě exhibičního duelu v Jindřichově Hradci dosáhlo mužstvo v letošní přípravě největšího počtu vstřelených gólů. „Na koncovce se snažíme neustále pracovat. Začali jsme hrát s průměrem dvou gólů na zápas, což se nám zdálo strašně málo,“ připouští.

„Je to ale spojitá nádoba. Chceme málo gólů dostávat. Gólmani i obránci jsou rozhodně předností naší hry. Rádi bychom vycházeli z perfektní obranné činnosti, ale také dávat góly, aby se naše hra lidem líbila. Snažíme se skloubit kvalitní defenzivu s dobrou hrou dopředu. Je to samozřejmě dost složité, ale to je náš cíl,“ naznačuje Tlačil, jaký herní styl by jeho tým měl produkovat.

Již ve čtvrtek čeká Jihočechy další mezinárodní konfrontace. Od 17.30 se v Budvar Aréně střetnou s účastníkem německé nejvyšší soutěže Kolínem nad Rýnem. „Čekáme podobný zápas jako v sobotu se Salcburkem. Ze strany soupeře můžeme očekávat maximální nasazení s řadou osobních soubojů. To je hra, která nám dělá potíže. Jsme rádi, že takový zápas můžeme odehrát,“ vítá Tlačil další mezinárodní konfrontaci.

Hned v pátek nastoupí Mountfield rovněž od 17.30 proti Mladé Boleslavi. Vstupné na oba zápasy činí padesát korun a majitelé permanentek mají vstup zdarma. Pro diváky bude k dispozici opět tribuna C, dvě pokladny budou otevřeny od 16 hodin.