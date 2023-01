Ani Gulaš, ani Pech, dokonce ani autor dvou gólů Martin Hanzl. Zápas s Mladou Boleslaví měl jinou hvězdou. Fanouška, který se zúčastnil přestávkové soutěže. "Nevypadá to blbě," glosoval klouzající puk moderátor extraligového hokejového utkání Martin Řepa střelu, která v přestávce mezi třetinami v rámci soutěže letěla přes celé kluziště. Diváci v Budvar aréně vybuchli nadšením. Kdo neviděl, byl třeba v útrobách stadionu, musel si myslet, že začala další třetina. Fanoušek se trefil přes celý stadion do maličkého otvoru! Jak na hokej přišel, těžko říct, domů ale odjížděl jako majitel nového luxusního vozu. Možná odjel dokonce přímo v něm.

Ligu vyhraje Sparta, říká David Lafata, který učí ve škole. Byli jsme v kabinetu

V 56. minutě Motor prohrával 2:4, nakonec vyhrál 5:4 v prodloužení. Vyrovnání zařizoval Martin Hanzl. "Něco jsme si řekli, nějakou variantu jsme chtěli v power play hrát, ale tam je hodně hráčů, pak už to mířilo všechno na branku, jsem rád, že to tam spadlo," říkal po zápase. Nejprve kuriozním způsobem našel puk, který nekontroloval mladoboleslavský brankář: 3:4. A vyrovnal v čase 59:59! Do konce základní hrací doby chyběla jedna vteřina a čtyři desetiny. Byl to večer plný hokejových zázraků.