Hokejovým hnutím však hýbe také jedna zcela zásadní informace. Výkonný výbor hokejového svazu totiž rozhodl o tom, že od příští sezony bude z extraligy přímo sestupovat nejhorší tým základní části do první ligy. Ruší se tak současný model čtyřčlenné baráže, kterou hrály dva týmy z nejvyšší soutěže a finalisté play off první ligy. Do extraligy bude od sezony 2019 – 20 postupovat vítěz finále play off první ligy.



„Přímé postupy a sestupy považuji za sportovně nejspravedlivější,“ uvedl prezident hokejového svazu Tomáš Král v tiskové zprávě.



O možnosti přímého postupu a sestupu z extraligy, který dlouhodobě podporuje, mluvil na setkání s novináři na konci ledna, kde prezentoval závěry z předešlého Hokejového fóra. Upozorňoval však na skutečnost, že zásadní změnu nechce udělat bez souhlasu Asociace profesionálních klubů. Ve čtvrtek ale svaz oznámil, že změnu odsouhlasil.



Vedení ČEZ Motoru tuto zásadní změnu vítá. „Za mě určitě souhlas,“ přikyvuje provozní ředitel klubu Petr Sailer. „Svaz vybral nejspravedlivější možné řešení. Když klub vyhraje první ligu, postoupí přímo do extraligy a nemusí hrát baráž. Pro prvoligové kluby byla sezona strašně dlouhá a na jejím konci ještě čekala mimořádně náročná baráž. Myslím, že je to velké plus pro celý český hokej,“ je přesvědčen.



Sailer je schopen podívat se na věc i očima klubů z nejvyšší soutěže. „Extraligovému klubu se může stát, že mu vypadne hlavní sponzor nebo skončí silná generace hráčů. V případě sestupu může v první lize dva tři roky budovat mužstvo z mladých hráčů a má reálnou naději vrátit se zpátky, protože je přímý postup a nemusí se hrát baráž,“ říká. „Je to dobré řešení pro všechny strany,“ je přesvědčen.



Úprava modelu čeká první ligu, kterou bude hrát od příští sezony šestnáct mužstev, pak ale v té další dojde buď k snížení o dva, či dokonce čtyři týmy, nebo rozdělení na českou a moravskou divizi. „Tam ještě musí přijít stanovisko odborné komise, jaké opatření by bylo nejvhodnější variantou,“ upozorňuje tiskový mluvčí svazu Zdeněk Zikmund.



Přímé postupy a sestupy se týkají všech soutěží kromě extraligy juniorů, kde se ale od příštího ročníku sníží počet účastníků ze současných 24 na 18 a bude nadále přístupná výhradně pro kluby se statusem Akademie Českého hokeje.



„Zrušení sestupu v juniorské extralize umožní klubům, aby nejlepší mladé hokejisty uvolňovaly pro dospělé soutěže a více se koncentrovaly i na tréninkový proces, což je oblast, v níž ve srovnání se zahraničím zaostáváme,“ vysvětluje Král.



„Statut akademie nemá nikdo natrvalo, musí ho obhajovat nejen materiálním zabezpečením, ale i sportovními výsledky a úspěšností ve výchově hráčů,“ naznačuje Zikmund s upozorněním, že třeba v Olomouci nebo Vsetíně dosud akademie nejsou a na zvláštní výjimku zatím hraje tuzemskou extraligu na úrovni mládeže rakouský Salcburk.



V extralize dorostu, která zůstane otevřená, dojde od sezony 2020 – 21 na základě sportovních výsledků předchozího ročníku ke snížení počtu účastníků ze 30 na 24. Struktura mládežnických soutěží bude v dalších sezonách trojstupňová – extraliga, druhá nejvyšší soutěž a regionální ligy. „Slibujeme si od toho vyšší konkurenci a větší nároky na hráče ve věku, který je pro jejich hokejovou budoucnost rozhodující,“ říká Král.



Od sezony 2019 – 20 začne v Česku platit i nová struktura věkových kategorií hokejistů. Juniorské soutěže budou pro hráče od 18 do 20 let, dorostenecké pro šestnáctileté a sedmnáctileté a dvouročníkové budou i kategorie starších žáků pro 8. a 9. třídu a kategorie mladších žáků pro 6. a 7. třídy. Mladší ročníky budou organizovány v kategoriích přípravek a minipřípravek.



„Ke změnám v mládežnickém hokeji se ještě zatím vyjadřovat nebudeme. Musíme si to sami prokonzultovat. Teď jsme se soustředili hlavně na seniorský hokej,“ doplňuje Sailer.